MOTOGP

Francesco Bagnaia Tak Bisa Bersantai, Marc Marquez Langsung Juara MotoGP 2024 Bareng Gresini Ducati?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |19:05 WIB
Francesco Bagnaia Tak Bisa Bersantai, Marc Marquez Langsung Juara MotoGP 2024 Bareng Gresini Ducati?
Francesco Bagnaia juara MotoGP 2023. (Foto: Reuters)
PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, tak bisa bersantai usai keluar sebagai juara dunia MotoGP 2023. Pasalnya, Marc Marquez akan menunggangi motor Ducati bersama Gresini Ducati di MotoGP 2024. Lantas, akankah The Baby Alien langsung juara MotoGP 2024 bareng tim satelit Ducati itu?

Pecco –sapaan akrab Francesco Bagnaia- berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2023. Kepastian itu didapat sang rider asal Italia usai memenangkan MotoGP Valencia 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, pada Minggu 26 November 2023 malam WIB.

Francesco Bagnaia

Berkat kemenangan tersebut, Pecco Bagnaia berhasil mempertahankan gelarnya secara back to back. Juara dunia MotoGP 2022 itu finis di urutan pertama dengan mengumpulkan total 467 poin, di atas Jorge Martin (Pramac Ducati) yang finis di posisi kedua dengan 428 poin.

Rider andalan Ducati Lenovo itu tampil dominan sepanjang musim 2023 dengan telah memenangkan 7 balapan dan 15 kali podium selama menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23. Tak heran, Bagnaia digadang-gadang akan jadi pembalap calon kuat juara MotoGP 2024.

Namun, Bagnaia bisa dibilang tak bisa bersantai pada MotoGP 2024. Pasalnya, Marc Marquez akan menunggangi motor Ducati bersama Gresini Ducati di MotoGP tahun depan. The Baby Alien itu berpisah dengan Repsol Honda di akhir MotoGP 2023 setelah menjadi juara dunia MotoGP enam kali.

