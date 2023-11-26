Mudik Usai Bertarung di UFC, Jeka Saragih Mau Bangun Tempat Latihan

TANGERANG - Jeka Saragih ingin beristirahat sejenak bersama keluarga di kampung halaman usai meraih kemenangan pertamanya di UFC pada pekan lalu. Hal itu disampaikan ketika mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu 22 November 2023 siang WIB.

"Sekarang mau pulang kampung dulu, mau istirahat sama keluarga, baru nanti balik lagi ke US. Belum ada rencana pertandingan terdekat, fokus istirahat di kampung dulu, nanti balik lagi ke US," ujar Jeka.

Selain itu, Jeka juga berniat membangun tempat latihan untuk anak-anak yang tertarik mengikuti jejaknya. Hal itu sudah menjadi cita-cita sejak lama sekali pun tidak berhasil memenangi duel di UFC melawan Lucas Alexander.

"Saya memang sudah janji kalau balik ke Indo mau bangun tempat latihan, menang atau kalah pasti akan dibangun. Kebetulan menang, jadi pembangunan tempat latihan bisa dipercepat," tukas Jeka.

Seperti diketahui, Jeka Saragih membuat Alexander KO dalam satu ronde. Dia mencatat sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang meraih kemenangan di UFC.