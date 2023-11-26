Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Mudik Usai Bertarung di UFC, Jeka Saragih Mau Bangun Tempat Latihan

Isty Maulidya , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |03:07 WIB
Mudik Usai Bertarung di UFC, Jeka Saragih Mau Bangun Tempat Latihan
Jeka Saragih ingin bangun tempat latihan di kampung halamannya (Foto: MPI/Isty Maulidya)
A
A
A

TANGERANG - Jeka Saragih ingin beristirahat sejenak bersama keluarga di kampung halaman usai meraih kemenangan pertamanya di UFC pada pekan lalu. Hal itu disampaikan ketika mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu 22 November 2023 siang WIB.

"Sekarang mau pulang kampung dulu, mau istirahat sama keluarga, baru nanti balik lagi ke US. Belum ada rencana pertandingan terdekat, fokus istirahat di kampung dulu, nanti balik lagi ke US," ujar Jeka.

Jeka Saragih (Foto: UFC)

Selain itu, Jeka juga berniat membangun tempat latihan untuk anak-anak yang tertarik mengikuti jejaknya. Hal itu sudah menjadi cita-cita sejak lama sekali pun tidak berhasil memenangi duel di UFC melawan Lucas Alexander.

"Saya memang sudah janji kalau balik ke Indo mau bangun tempat latihan, menang atau kalah pasti akan dibangun. Kebetulan menang, jadi pembangunan tempat latihan bisa dipercepat," tukas Jeka.

Seperti diketahui, Jeka Saragih membuat Alexander KO dalam satu ronde. Dia mencatat sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang meraih kemenangan di UFC.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/43/3163527/petarung_ufc_khamzat_chimaev_melakukan_selebrasi_dengan_membawa_bendera_palestina_usai_jadi_juara_kelas_menengah-mZUT_large.jpg
Sukses Juara UFC, Khamzat Chimaev Bawa Bendera Palestina dan Teriak Allahu Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/43/3159770/arianny_celeste-JLOx_large.jpg
Kisah Gadis Ring Cantik Arianny Celeste, Ternyata Lebih Kaya dari Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/469/3153706/alexa_grasso-jtiI_large.jpg
5 Petarung Top MMA Paling Cantik, Nomor 1 Model Tersohor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/43/3152935/simak_kisah_tak_biasa_supermodel_cantik_gloria_de_paula-ehyv_large.jpg
Kisah Tak Biasa Supermodel Cantik Gloria de Paula yang Banting Setir Jadi Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/43/3146770/yoo_joo_sang-PTUR_large.jpg
Profil Yoo Joo-sang, Petarung asal Korsel yang Pukul KO Jeka Saragih dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/43/3146036/petarung_indonesia_jeka_saragih_takluk_dalam_28_detik_gara_gara_ko_brutal_di_ufc_316-jnyg_large.jpg
Kisah Miris Jeka Saragih, Pegulat Indonesia yang Langsung KO secara Brutal dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement