Islam Makhachev Ingin Lebih Aktif di 2024, Bidik 3 Pertarungan!

PETARUNG UFC, Islam Makhachev, mengaku ingin lebih aktif pada 2024. Dia bahkan menargetkan untuk bertarung setidaknya tiga kali tahun depan.

Makhachev baru saja mempertahankan sabuk juaranya pada 21 Oktober 2023 untuk kedua kalinya. Dia menghajar penantang yang juga merupakan pemegang sabuk kelas bulu (featherweight), Alexander Volkanovski, hanya dalam satu ronde.

Kemenangan tersebut tak membuatnya kemudian ingin bersantai. Petarung kelahiran 27 Oktober 1991 itu ingin aktif tahun depan dengan setidaknya tiga kali masuk ring oktagon.

"Saya berencana untuk bertarung sebelum bulan Ramadhan," ungkap Makhachev dikutip dari Low Kick MMA, Minggu (26/11/2023).

"Saya sudah memberitahu UFC saya siap bertarung sebelum Ramadhan dan ingin bertarung tiga kali pada 2024 mendatang," tambah pria asal Rusia itu.