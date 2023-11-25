Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2023 Kelar Sprint Race MotoGP Valencia 2023: Jorge Martin Pangkas Jarak dari Francesco Bagnaia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |21:46 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2023 Kelar Sprint Race MotoGP Valencia 2023: Jorge Martin Pangkas Jarak dari Francesco Bagnaia
Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin (Foto: MotoGP)
A
A
A

KLASEMEN sementara MotoGP 2023 kelar sprint race MotoGP Valencia 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Persaingan gelar juara antara Jorge Martin (Pramac Ducati) dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) kian sengit di seri terakhir.

The Martinator -julukan Jorge Martin- berhasil memangkas jarak dengan Pecco -sapaan akrab Bagnaia- di puncak klasemen. Saat ini, keduanya hanya terpaut 14 poin jelang balapan terakhir yang berlangsung besok, Minggu 26 November 2023.

Jorge Martin berhasil memangkas jarak poin dari Bagnaia usai berhasil finis terdepan di sesi sprint race. Balapan baru saja rampung digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Sabtu (25/11/2023).

Paham hasil sprint race akan menentukan dalam perebutan gelar juara, Jorge Martin langsung tampil menyerang sejak awal. rekan satu tim Johann Zarco itu pun berhasil finis tedepan dalam balapan yang berlangsung selama 13 putaran.

Begitu balapan dimulai Francesco Bagnaia berhasil menyalip Maverick Vinales di posisi terdepan. Namun, sang rider Aprilia Racing kembali menyusulnya di Tikungan 1.

Drama salip menyalip pun terjadi selepas itu di mana Vinales masih berada di posisi terdepan. Namun, Bagnaia terlempat ke posisi lima setelah lap pertama di belakang Brad Binder, Jorge Martin dan Marc Marquez.

Pada lap kedua, Top Gun -julukan Vinales- masih memimpin dengan selisih 0,604 detik di depan Binder. Martin dan Marc Marquez berada tak jauh di belakang mereka berdua. Namun, Bagnaia semakin tertinggal hingga hampir satu detik dai sang jagoan Repsol Honda di posisi lima.

Halaman:
1 2
