Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Hari Ini: Jorge Martin Dominasi Hasil Kualifikasi dan Sprint Race MotoGP Valencia 2023?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |09:01 WIB
Jadwal MotoGP Hari Ini: Jorge Martin Dominasi Hasil Kualifikasi dan Sprint Race MotoGP Valencia 2023?
Francesco Bagnaia dan Jorge Martin bakal bertarung perebutkan gelar juara MotoGP 2023 di Valencia. (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL MotoGP hari ini, Sabtu (25/11/2023) menarik untuk diketahui, sebab persaingan antara pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) akan semakin panas. Apalagi jadwal MotoGP Valencia 2023 hari ini ada sesi kualifikasi dan sprint race yang dapat menjadi penentu gelar juara musim ini.

Seperti yang diketahui, Martin dan Bagnaia menjadi dua pembalap yang tengah bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP 2023. Bagnaia sedang memimpin klasemen pembalap MotoGP 2023 dengan raihan 437 poin.

Sementara Martin di urutan kedua dengan mengoleksi 416 poin, yang berarti ada perbedaan 21 angka di antara kedua pembalap Ducati tersebut. Pecco –sapaan Bagnaia– tinggal membutuhkan 4 poin tambahan lagi untuk mempertahankan gelar juara MotoGP.

Jadi, sesi kualifikasi menjadi sangat penting untuk menentukan posisi awal balapan Bagnaia dan Martin. Lalu sesi sprint race juga bisa menjadi momen bagi Bagnaia untuk memastikan gelar juara MotoGP 2023 tersebut.

Jorge Martin

Akan tetapi, perlu diingat bahwa Martin cukup hebat ketika beraksi di sprint race. Dalam tiga sprint race terakhir, Martin selalu naik podium, dua diantaranya dirinya yang paling cepat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement