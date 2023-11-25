Jadwal MotoGP Hari Ini: Jorge Martin Dominasi Hasil Kualifikasi dan Sprint Race MotoGP Valencia 2023?

JADWAL MotoGP hari ini, Sabtu (25/11/2023) menarik untuk diketahui, sebab persaingan antara pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) akan semakin panas. Apalagi jadwal MotoGP Valencia 2023 hari ini ada sesi kualifikasi dan sprint race yang dapat menjadi penentu gelar juara musim ini.

Seperti yang diketahui, Martin dan Bagnaia menjadi dua pembalap yang tengah bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP 2023. Bagnaia sedang memimpin klasemen pembalap MotoGP 2023 dengan raihan 437 poin.

Sementara Martin di urutan kedua dengan mengoleksi 416 poin, yang berarti ada perbedaan 21 angka di antara kedua pembalap Ducati tersebut. Pecco –sapaan Bagnaia– tinggal membutuhkan 4 poin tambahan lagi untuk mempertahankan gelar juara MotoGP.

Jadi, sesi kualifikasi menjadi sangat penting untuk menentukan posisi awal balapan Bagnaia dan Martin. Lalu sesi sprint race juga bisa menjadi momen bagi Bagnaia untuk memastikan gelar juara MotoGP 2023 tersebut.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa Martin cukup hebat ketika beraksi di sprint race. Dalam tiga sprint race terakhir, Martin selalu naik podium, dua diantaranya dirinya yang paling cepat.