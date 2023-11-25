Gelar Perdana MotoGP 2013 Jadi Momen Terfavorit Marc Marquez dengan Repsol Honda

VALENCIA – Marc Marquez mengungkapkan bahwa gelar juara perdana di MotoGP pada musim 2013 lalu menjadi momen terfavorit untuknya selama berseragam Repsol Honda. Sebab, itu menjadi momen yang paling menarik baginya selama mengukir sejarah panjang dengan tim pabrikan asal Jepang itu.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- menjalani debutnya di MotoGP pada musim 2013 silam bersama Repsol Honda. Setelah itu, mereka membalap dalam 169 Grand Prix dengan mencatatkan 59 kemenangan, 64 pole position, 101 podium dan enam gelar juara dunia kelas utama.

Sayangnya, Marquez dan Honda akhirnya memutuskan untuk berpisah di akhir musim MotoGP 2023 setelah 11 musim bersama karena tak mampu lagi tampil kompetitif di papan atas. Dia pun bergabung dengan Gresini Ducati mulai musim 2024 mendatang dan GP Valencia 2023 pada akhir pekan ini akan menjadi momen perpisahannya dengan tim berlogo sayap emas itu.

Namun, manakah momen favorit bintang asal Spanyol itu selama 11 tahun di Repsol Honda? Marquez dengan mudah menjawab, yakni gelar juara MotoGP 2013 yang merupakan titel perdananya di kelas utama saat baru menjadi rookie.

BACA JUGA: Penyebab Terbesar Fans Marc Marquez Akan Bersedih di MotoGP Valencia 2023

“Akan sangat sulit bagi saya untuk mengendalikan emosi (di MotoGP Valencia 2023). Enam gelar juara dunia bersama ini menghubungkan kita selamanya. Jika saya harus memilih satu hal yang menarik, itu pasti akan menjadi gelar Kejuaraan Dunia MotoGP pertama di tahun 2013,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Jumat (24/11/2023).

“Sulit bagi saya untuk memilih momen menarik secara spesifik pada tahun-tahun setelah gelar pertama itu. Itu adalah awal perjalanan dongeng kita bersama,” imbuhnya.