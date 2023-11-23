Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Terbesar Fans Marc Marquez Akan Bersedih di MotoGP Valencia 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |15:23 WIB
Penyebab Terbesar Fans Marc Marquez Akan Bersedih di MotoGP Valencia 2023
Marc Marquez bakal lakoni balapan terakhirnya bersama Repsol Honda di MotoGP Valencia 2023 (Foto: REUTERS)
PENYEBAB terbesar fans Marc Marquez akan bersedih di MotoGP Valencia 2023 terungkap. Rider berjuluk The Baby Alien itu akan mentas pada seri terakhir MotoGP 2023 tersebut di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Jumat hingga Minggu, 24-26 November 2023.

MotoGP Valencia 2023 sendiri akan dibuka dengan sesi latihan bebas 1 pada Jumat (24/11/2023) pukul 16.45 WIB. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi practice atau latihan yang akan mempengaruhi kualifikasi pada pukul 21.00 hingga 22.00 WIB.

MotoGP

MotoGP Valencia 2023 hari kedua, Sabtu (25/11/2023) akan dimulai dengan sesi latihan bebas 2 pada pukul 16.45 - 17.30 WIB. Lalu, dilanjutkan dengan sesi kualifikasi pada pukul 16.50 - 17.30 WIB, serta sesi sprint race pukul 21.00 WIB.

Kemudian pada Minggu (26/11/2023), ditutup sesi balapan utama MotoGP Valencia 2023 yang dimulai pukul 21.00-21.50 WIB dalam 27 lap. Tentunya, balapan MotoGP Valencia 2023 ini terasa spesial bagi Marc Marquez karena membalap di negaranya sendiri.

Namun, para fans Marc Marquez diprediksi akan bersedih di MotoGP Valencia 2023. Penyebabnya, karena Sirkuit Ricardo Tormo menjadi tempat pertama rider 30 tahun itu menjajal motor Honda RC213V di kelas utama MotoGP.

Tepatnya, saat Marc Marquez menjalani sesi test pramusim MotoGP 2013 pada November 2012 silam. Secara mengejutkan, The Baby Alien pun berhasil menjadi juara MotoGP 2013 di musim debutnya meski berpredikat Rookie.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
