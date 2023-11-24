Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bagas Maulana/Shohibul Fikri Lolos, Indonesia Punya Enam Wakil di BWF World Tour Finals 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |21:04 WIB
Bagas Maulana/Shohibul Fikri Lolos, Indonesia Punya Enam Wakil di BWF World Tour Finals 2023
Bagas/Fikri lolos ke BWF World Tour Finals 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

SHENZHEN – Kabar baik datang dari dunia bulutangkis Tanah Air pada Jumat (24/11/2023). Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, berhasil mengamankan tiket menuju BWF World Tour Finals (WTF) 2023.

Bagas/Fikri lolos ke WTF 2023 setelah mengamankan posisi delapan besar di klasemen perolehan poin menuju turnamen akhir tahun tersebut. Pasalnya, pasangan Taiwan, Lee Yang/Wang Chi Lin, yang sebelumnya berpeluang menyalip, dipastikan tak mampu lagi melangkahi mereka.

Sebab, Liang/Wang menelan kekalahan di babak perempat final China Masters 2023 dari pasangan tuan rumah, Liang Wei Keng/Wang Chang, dengan skor 21-17, 13-21 dan 15-21. Padahal menjadi juara turnamen Super 750 itu menjadi satu-satunya jalan bagi mereka untuk bisa merebut tiket dari Bagas/Fikri, yang sudah lebih dulu tersingkir di babak 32 besar.

Selain Bagas/Fikri, pasangan China lainnya, Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi, juga memastikan diri lolos ke WTF 2023 pada hari ini. Alhasil, lengkap sudah delapan peserta dari sektor ganda putra yang akan mentas di turnamen penutup tahun tersebut.

Indonesia sendiri memiliki satu wakil lainnya di sektor ganda putra WTF 2023, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Mantan duet nomor satu dunia itu sudah lebih dulu menyegel tiket di turnamen yang akan berlangsung di Hangzhou, China, pada 13 hingga 17 Desember mendatang itu.

Tuan rumah China, juga mempunyai satu wakil lagi selain Liu/Ou, yaitu Liang/Wang, yang juga sudah memastikan diri lolos lebih awal. Sedangkan enam pasangan lainnya adalah, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan), Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang), Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) dan Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/40/3169855/hendra_setiawan_dan_debby_susanto-DO5b_large.jpg
Hasil Final BWF World Senior Championships 2025: Hendra/Debby Juara Ganda Campuran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/40/3167278/berikut_dua_pebulu_tangkis_ganda_putra_indonesia_yang_menembus_10_besar_ranking_dunia_bwf-jF5T_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Ganda Putra Indonesia yang Tembus 10 Besar Ranking Dunia BWF, Nomor 1 Segera Berpisah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/40/3167043/berikut_enam_pebulu_tangkis_indonesia_yang_masuk_10_besar_di_ranking_bwf_terbaru_termasuk_gregoria_mariska_tunjung-ORMb_large.jpg
6 Pebulu Tangkis Indonesia yang Masuk 10 Besar di Ranking BWF Terbaru, Nomor 1 Geser Gregoria Mariska!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/40/3145983/bwf_menawarkan_piala_sudirman_2027_dan_thomas_uber_2028_digelar_di_indonesia_arena-B5c7_large.jpg
Presiden BWF Kagumi Indonesia Arena, Tawarkan Jadi Tuan Rumah Piala Sudirman 2027 dan Thomas-Uber 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/40/3103852/ilustrasi_bulu_tangkis-XN5F_large.jpg
5 Turnamen Bulu Tangkis Paling Dinanti 2025, Nomor 1 Bikin Indonesia Penasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097941/shi_yu_qi-UHhi_large.jpg
5 Pebulu tangkis Top Dunia yang Punya Gelar World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Ganda Putri China
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement