Bagas Maulana/Shohibul Fikri Lolos, Indonesia Punya Enam Wakil di BWF World Tour Finals 2023

SHENZHEN – Kabar baik datang dari dunia bulutangkis Tanah Air pada Jumat (24/11/2023). Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, berhasil mengamankan tiket menuju BWF World Tour Finals (WTF) 2023.

Bagas/Fikri lolos ke WTF 2023 setelah mengamankan posisi delapan besar di klasemen perolehan poin menuju turnamen akhir tahun tersebut. Pasalnya, pasangan Taiwan, Lee Yang/Wang Chi Lin, yang sebelumnya berpeluang menyalip, dipastikan tak mampu lagi melangkahi mereka.

Sebab, Liang/Wang menelan kekalahan di babak perempat final China Masters 2023 dari pasangan tuan rumah, Liang Wei Keng/Wang Chang, dengan skor 21-17, 13-21 dan 15-21. Padahal menjadi juara turnamen Super 750 itu menjadi satu-satunya jalan bagi mereka untuk bisa merebut tiket dari Bagas/Fikri, yang sudah lebih dulu tersingkir di babak 32 besar.

Selain Bagas/Fikri, pasangan China lainnya, Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi, juga memastikan diri lolos ke WTF 2023 pada hari ini. Alhasil, lengkap sudah delapan peserta dari sektor ganda putra yang akan mentas di turnamen penutup tahun tersebut.

Indonesia sendiri memiliki satu wakil lainnya di sektor ganda putra WTF 2023, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Mantan duet nomor satu dunia itu sudah lebih dulu menyegel tiket di turnamen yang akan berlangsung di Hangzhou, China, pada 13 hingga 17 Desember mendatang itu.

Tuan rumah China, juga mempunyai satu wakil lagi selain Liu/Ou, yaitu Liang/Wang, yang juga sudah memastikan diri lolos lebih awal. Sedangkan enam pasangan lainnya adalah, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan), Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang), Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) dan Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark).