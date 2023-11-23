Ini Penyebab Apriyani Rahayu/Siti Fadia Mundur di 16 Besar China Masters 2023

PENYEBAB Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti mundur di babak 16 besar China Masters 2023 terungkap. Ganda putri Indonesia itu mengatakan harus mundur (retired) karena faktor cedera.

Ya, Apriyani/Fadia mundur kala melawan pasangan Prancis, Margot Lambert/ Anne Tran, di Shenzhen Bay Gymnasium, China, Kamis (23/11/2023). Keputusan itu diambil kala Apriyani/Fadia tertinggal di gim pertama dengan skor 9-16.

Apriyani mengaku masih belum pulih seutuhnya dari cedera yang menderanya. Dia pun tidak ingin ambil risiko dengan memaksakan berlaga di turnamen level super 750 itu.

Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu memikirkan nasibnya di masa depan. Apriyani tidak ingin cedera yang dialaminya saat ini semakin parah dan membuatnya kian sulit bersaing.

"Saya memilih mundur mengingat saya belum pulih dari cedera dan mengingat saya harus mempersiapkan menghadapi pertandingan yang masih banyak di tahun depan,” ujar Apriyani, dikutip dari rilis yang diterima MNC Portal Indonesia, Kamis (23/11/2023).

“Saya memilih mundur ini juga untuk memikirkan nasib masa depan saya," lanjutnya.

"Saya tidak berani memaksakan diri karena mulai tahun depan masih begitu banyak kejuaraan. Saya tidak mau hanya berpikir untuk mengejar gelar di China Masters saja. Saya tetap harus berpikir tentang nasib masa depan saya," jelas Apriyani.

Selama bertanding, Apriyani masih merasakan sakit. Meski sudah dibantu dengan tim medis, tetapi Apriyani tak kuasa menahan cedera yang dialaminya.

"Tadi saat bertanding masih terasa sakit. Sempat meminta medical break dan disemprot. Tetapi, cedera saya masih terasa sakit. Jadi, cedera saya itu masih membutuhkan perawatan untuk menghadapi turnamen-turnamen selanjutnya," tutur Apriyani.