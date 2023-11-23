Hasil China Masters 2023: Cedera Kambuh, Apriyani/Fadia Menyerah dari Pasangan Prancis

Apriyani/Fadia terhenti di babak 16 besar China Masters 2023 (Foto: Badminton Photo)

SHENZHEN - Apriyani Rahayu/ Siti Fadia Silva, memutuskan untuk mundur di babak 16 besar China Masters 2023. Mereka tidak bisa melanjutkan laga melawan pasangan Prancis, Margot Lambert/ Anne Tran, saat tertinggal di gim pertama dengan skor 9-16.

Pertemuan itu digelar di Shenzhen Bay Gymnasium, China, Kamis (23/11/2023). Apriyani/ Fadia pun batal melangkah ke babak perempatfinal turnamen level super 750 itu.

Margot/ Anne memulai laga cukup baik di gim pertama. Pasangan Prancis itu mencuri keunggulan lebih dulu atas duet putri andalan Indonesia tersebut.

Namun mengalahkan Apriyani/ Fadia tidak semudah yang dibayangkan. Poin Margot/ Anne langsung dikejar. Persaingan pun mulai terasa di paruh awal gim pertama.

Apriyani/ Fadia mulai keteteran usai rehat. Poin mereka tertinggal semakin jauh dari Margot/ Anne dengan skor sementara 7-13.