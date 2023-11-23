Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil China Masters 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Dihentikan Ganda Tuan Rumah

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |20:35 WIB
Hasil China Masters 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Dihentikan Ganda Tuan Rumah
Fajar/Rian terhenti di 16 besar China Masters 2023 (Foto: PBSI)
SHENZHEN - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/ Muhammad Rian Ardianto, tumbang di babak 16 besar China Masters 2023. Mereka dibekuk pasangan China, Chen Bo Yang/ Liu Yi, dengan skor 11-21 dan 16-21.

Hasil tersebut praktis membuat Fajar/ Rian gagal melangkah ke babak perempatfinal turnamen level super 750 itu. Adapun pertemuan itu digelar di Shenzhen Bay Gymnasium, China, pada Kamis (23/11/2023).

Persaingan Fajar/ Rian dengan Chen/ Liu berjalan alot sejak awal laga dimulai. Keduanya sama-sama ngotot mengirim serangan yang intens.

Namun Chen/ Liu tampaknya lebih dulu menemukan celah. Mereka segera memanfaatkan kesempatan itu untuk memperlebar keunggulan dengan skor sementara 7-3.

Fajar/ Rian pun segera mencari cara untuk mengejar ketertinggalan mereka. Sayang mereka gagal merebut poin interval setelah ditinggal dengan skor 7-11.

Penampilan Chen/ Liu kian tak terbendung usai rehat. Mereka semakin ganas menghajar ganda putra andalan Indonesia itu dan sukses mencuri kemenangan gim pertama dengan skor 21-11.

Halaman:
1 2
