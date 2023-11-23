Lolos ke Perempatfinal China Masters 2023, Leo/Daniel Incar Gelar Juara

SHENZHEN - Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, berhasil melaju ke babak perempatfinal China Masters 2023. Mereka memiliki target tinggi dalam ajang tersebut dan ingin bisa menjadi juara.

Leo/Daniel lolos dari babak 16 besar turnamen level Super 750 itu melalui perjuangan keras. Mereka menumbangkan pasangan Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen dengan kor 21-18, 16-21, dan 21-11 pada laga yang digelar di Shenzhen Bay Gymnasium, China, Kamis (23/11/2023).

"Bersyukur bisa memenangi pertandingan di babak 16 besar dan melaju ke babak 8 besar. Di turnamen ini target kami tentu ingin menjadi juara. Tetapi itu juga tidak mudah," ucap Leo dalam keterangan PBSI, Kamis (23/11/2023).

"Bersyukur bisa melaju ke babak 8 besar. Secara permainan, kami dan lawan sudah sama-sama tahu kelebihan dan kekurangannya. Tadi siapa yang lebih siap di lapangan yang akan jadi pemenang," timpal Daniel.

Menurut Daniel, salah satu alasan keberhasilan mereka lolos dari babak 16 besar China Masters 2023 ialah dengan bermain sabar. Leo/Daniel sukses tampil dengan tempo sendiri tanpa terpengaruh lawannya.