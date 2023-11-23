Anthony Ginting Ungkap Kunci Sukses Kalahkan Loh Kean Yew di China Masters 2023

SHENZHEN – Anthony Sinisuka Ginting membeberkan kunci suksesnya mengalahkan Loh Kean Yew di babak pertama China Masters 2023. Ginting mengatakan dirinya kerap mengganti pola permainan untuk mengatasi perlawanan tunggal Singapura itu.

Alhasil, Anthony Ginting menang dua game langsung dengan skor 21-15 dan 21-19 pada pertandingan yang berlangsung di Shenzhen Bay Gymnasium, Rabu (22/11/2023) siang WIB.

“Kita sama-sama mengadu strategi pola permainan di lapangan. Puji Tuhan saya bisa menang di gim pertama setelah kedudukan 14 sama, saya bisa secara berurutan dapat empat-lima poin dan bisa mengubah sedikit pola yang sebelumnya lawan sudah merasa nyaman. Perubahan pola saya itu membuat lawan jadi tidak enak,” kata Ginting dikutip dari rilis PBSI, Rabu (22/11/2023).

“Di gim kedua juga hampir sama. Dia pasti juga sudah menyiapkan strategi yang akan diterapkan dan pasti juga sudah belajar dari gim pertama. Apalagi gim kedua lebih ketat lagi dalam perolehan angka,” tambahnya.

“Lawan bahkan sempat unggul 18-15. Dari situ saya kembali mengubah sedikit pola dan lawan juga sudah bisa membaca. Tetapi setelah itu saya bisa masuk kembali ke pola permainan saya hingga dapat lima poin hingga 20-18. Perubahan-perubahan pola saya itu yang membuat lawan kurang nyaman,” tuturnya.

Kemenangan itu membuat Ginting kini memiliki rekor 5-2 atas Kean. Pemain berusia 27 tahun itu telah mencatatkan lima kemenangan beruntun atas pemain rangking sembilan dunia tersbeut.

“Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya lawan Loh Kean Yew selalu ketat dan alot. Baik saya maupun dia tentu sudah belajar banyak dari pertemuan sebelumnya dan disiapkan untuk pertandingan hari ini. Kita sama-sama mempersiapkan diri dengan baik, makanya pertandingan berjalan alot,” jelas Ginting.