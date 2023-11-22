Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil China Masters 2023: Anthony Ginting Bungkam Loh Kean Yew Straight Game!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |12:08 WIB
Hasil China Masters 2023: Anthony Ginting Bungkam Loh Kean Yew <i>Straight Game</i>!
Anthony Sinisuka Ginting melaju ke babak 16 besar China Masters 2023 (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

SHENZHEN - Anthony Sinisuka Ginting berhasil melangkah ke babak 16 besar China Masters 2023 Super 750. Tunggal putra Indonesia itu menyingkirkan Loh Kean Yew di babak pertama China Masters 2023 dengan skor 21-15 dan 21-19.

Beraksi di Shenzhen Bay Gymnasium, Shenzhen, China, Rabu (22/11/2023) siang WIB, kedua pemain langsung terlibat pertarungan sengit begitu laga dimulai. Kean yang sempat memimpin 1-3, berhasil dikejar oleh Onik yang berbalik unggul 4-3.

Anthony Sinisuka Ginting

Kejar-kejaran angka pun terus berlanjut di mana kedua pemain silih berganti memimpin hingga mencapai skor 7-7. Setelah itu, sang jagoan Tim Merah-Putih unggul 9-7 dan 10-8, namun lagi-lagi Kean menyamainya di angka 10-10 walau kemudian dia tetap menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-10.

Tak menyerah begitu saja, Kean terus memberikan perlawanan sengit dengan permainan ulet yang ditampilkannya. Dia pun berhasil berbalik unggul 13-12 selepas interval. Akan tetapi, Ginting dengan cepat menyamakan kedudukan lagi di angka 14-14.

Setelah itu, barulah pemain rangking dua dunia itu bisa mendominasi permainan dan terus menjebol pertahanan sang bintang Negeri Singa dengan smash-smash keras yang dilancarkannya. Hasilnya, dia mampu menjauh dengan keunggulan 19-14 dan kemudian menutup gim pertama dengan skor 21-15.

Pada gim kedua, Ginting langsung tampil menyerang dengan melancarkan jumping smash ke pojok kanan dan kiri pertahanan lawannya. Dia pun dengan mudah unggul 5-2.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/40/2928162/curi-perhatian-momen-tunggal-putra-jagoan-malaysia-lee-zii-jia-jadi-penerjemah-bahasa-mandarin-dadakan-di-china-masters-2023-K6LRzmVXsJ.jpg
Curi Perhatian, Momen Tunggal Putra Jagoan Malaysia Lee Zii Jia Jadi Penerjemah Bahasa Mandarin Dadakan di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927460/irwansyah-ungkap-penyebab-chico-aura-tampil-buruk-di-china-masters-2023-d74FgP1DqU.jpg
Irwansyah Ungkap Penyebab Chico Aura Tampil Buruk di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927457/irwansyah-temukan-hal-positif-dari-kegagalan-anthony-ginting-di-china-masters-2023-SkMsC1rVGw.jpg
Irwansyah Temukan Hal Positif dari Kegagalan Anthony Ginting di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927330/china-masters-2023-kepercayaan-diri-masih-jadi-persoalan-di-sektor-ganda-putra-indonesia-3yX6NDiAI9.jpg
China Masters 2023: Kepercayaan Diri Masih Jadi Persoalan di Sektor Ganda Putra Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927319/catatan-aryono-miranat-untuk-pramudya-yeremia-usai-gugur-di-perempat-final-china-masters-2023-7at4NxPSMk.jpg
Catatan Aryono Miranat untuk Pramudya/Yeremia Usai Gugur di Perempat Final China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/40/2927050/gugur-di-perempatfinal-china-masters-2023-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-akui-sudah-all-out-kVdJH4FS38.jpg
Gugur di Perempatfinal China Masters 2023, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Akui Sudah All Out
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement