Hasil China Masters 2023: Anthony Ginting Bungkam Loh Kean Yew Straight Game!

SHENZHEN - Anthony Sinisuka Ginting berhasil melangkah ke babak 16 besar China Masters 2023 Super 750. Tunggal putra Indonesia itu menyingkirkan Loh Kean Yew di babak pertama China Masters 2023 dengan skor 21-15 dan 21-19.

Beraksi di Shenzhen Bay Gymnasium, Shenzhen, China, Rabu (22/11/2023) siang WIB, kedua pemain langsung terlibat pertarungan sengit begitu laga dimulai. Kean yang sempat memimpin 1-3, berhasil dikejar oleh Onik yang berbalik unggul 4-3.

Kejar-kejaran angka pun terus berlanjut di mana kedua pemain silih berganti memimpin hingga mencapai skor 7-7. Setelah itu, sang jagoan Tim Merah-Putih unggul 9-7 dan 10-8, namun lagi-lagi Kean menyamainya di angka 10-10 walau kemudian dia tetap menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-10.

Tak menyerah begitu saja, Kean terus memberikan perlawanan sengit dengan permainan ulet yang ditampilkannya. Dia pun berhasil berbalik unggul 13-12 selepas interval. Akan tetapi, Ginting dengan cepat menyamakan kedudukan lagi di angka 14-14.

Setelah itu, barulah pemain rangking dua dunia itu bisa mendominasi permainan dan terus menjebol pertahanan sang bintang Negeri Singa dengan smash-smash keras yang dilancarkannya. Hasilnya, dia mampu menjauh dengan keunggulan 19-14 dan kemudian menutup gim pertama dengan skor 21-15.

Pada gim kedua, Ginting langsung tampil menyerang dengan melancarkan jumping smash ke pojok kanan dan kiri pertahanan lawannya. Dia pun dengan mudah unggul 5-2.