Hitung-hitungan Francesco Bagnaia Juara MotoGP 2023 di Sprint Race MotoGP Valencia 2023

MARI membahas seputar hitung-hitungan Francesco Bagnaia dinobatkan sebagai juara MotoGP 2023 di sprint race MotoGP Valencia 2023. Hal ini akan terjadi jika Bagnaia memperlebar keunggulannya menjadi lebih dari 25 poin dari Jorge Martin.

Francesco Bagnaia berhasil mendekat kepada gelar juara dunia keduanya setelah MotoGP Qatar 2023. Dalam balapan di Sirkuit Losail, Qatar pada Senin (20/11/2023) dini hari WIB, Bagnaia sukses finis kedua di belakangan Fabio Di Giannantonio.

Di sisi lain, Jorge Martin kesulitan di sepanjang balapan dan hanya mampu finis ke-10. Hasil ini menyebabkan perbedaan poin di antara keduanya melebar hingga 21 poin.

Francesco Bagnaia kini hanya selangkah lagi untuk mengamankan gelar juara dunia. Dia bahkan bisa mengamankan gelar juara dunia keduanya setelah sprint race di MotoGP Valencia 2023 pada Sabtu (25/11/2023) mendatang.

Syaratnya, tentu Bagnaia harus memperlebar keunggulannya menjadi lebih dari 25 poin. Sebab, raihan maksimal dari balapan utama, yaitu pada Minggu (26/11/2023) adalah 25 poin.

Jika Bagnaia mampu menjadi juara sprint race MotoGP Valencia 2023 dan Martin finis setinggi-tingginya di posisi ketiga, maka gelar juara dunia musim ini akan menjadi milik pembalap asal Italia itu. Dalam skenario tersebut, Bagnaia akan mendapatkan 12 poin tambahan dan Martin mendapatkan tujuh poin.