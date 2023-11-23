Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hitung-hitungan Francesco Bagnaia Juara MotoGP 2023 di Sprint Race MotoGP Valencia 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |10:01 WIB
Hitung-hitungan Francesco Bagnaia Juara MotoGP 2023 di Sprint Race MotoGP Valencia 2023
Francesco Bagnaia selangkah lagi kunci gelar juara dunia MotoGP 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

MARI membahas seputar hitung-hitungan Francesco Bagnaia dinobatkan sebagai juara MotoGP 2023 di sprint race MotoGP Valencia 2023. Hal ini akan terjadi jika Bagnaia memperlebar keunggulannya menjadi lebih dari 25 poin dari Jorge Martin.

Francesco Bagnaia berhasil mendekat kepada gelar juara dunia keduanya setelah MotoGP Qatar 2023. Dalam balapan di Sirkuit Losail, Qatar pada Senin (20/11/2023) dini hari WIB, Bagnaia sukses finis kedua di belakangan Fabio Di Giannantonio.

Francesco Bagnaia

Di sisi lain, Jorge Martin kesulitan di sepanjang balapan dan hanya mampu finis ke-10. Hasil ini menyebabkan perbedaan poin di antara keduanya melebar hingga 21 poin.

Francesco Bagnaia kini hanya selangkah lagi untuk mengamankan gelar juara dunia. Dia bahkan bisa mengamankan gelar juara dunia keduanya setelah sprint race di MotoGP Valencia 2023 pada Sabtu (25/11/2023) mendatang.

Syaratnya, tentu Bagnaia harus memperlebar keunggulannya menjadi lebih dari 25 poin. Sebab, raihan maksimal dari balapan utama, yaitu pada Minggu (26/11/2023) adalah 25 poin.

Jika Bagnaia mampu menjadi juara sprint race MotoGP Valencia 2023 dan Martin finis setinggi-tingginya di posisi ketiga, maka gelar juara dunia musim ini akan menjadi milik pembalap asal Italia itu. Dalam skenario tersebut, Bagnaia akan mendapatkan 12 poin tambahan dan Martin mendapatkan tujuh poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement