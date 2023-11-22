Setelah 8 Tahun di MotoGP! Pembalap Italia Sapu Bersih Lagi Podium di MotoGP Qatar 2023

DOHA – Pembalap Italia sukses menyapu bersih podium di balapan utama MotoGP Qatar 2023. Pencapaian itu membuat raihan manis para rider Italia di MotoGP terulang lagi setelah delapan tahun tak terjadi.

Ya, dalam balapan utama MotoGP Qatar 2023 yang berlangsung pada Senin 20 November 2023 dini hari WIB, tiga pembalap Italia sukses naik podium. Pembalap Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio menjadi pemenangnya.

Kemudian, posisi kedua di MotoGP Qatar 2023 diisi oleh bintang Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Sementara itu, rider Mooney VR46 Ducati sekaligus adik Valentino Rossi, Luca Marini, berhasil menempati podium ketiga.

Dilansir dari Instagram, @skysportmotogp, pada Rabu (22/11/2023), sudah delapan tahun lamanya tidak ada tiga pembalap Italia naik podium sekaligus dalam sebuah balapan MotoGP. Terakhir kali hal itu terjadi adalah dalam balapan GP Inggris 2015 di Sirkuit Silverstone.

Kala itu, Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci, yang berseragam tim pabrikan Ducati, finis di urutan kedua dan ketiga. Lalu, sang legenda MotoGP, Valentino Rossi naik podium pertama bersama tim pabrikan Yamaha.

BACA JUGA: Alasan Terbesar Aleix Espargaro Emosi dan Naik Darah dengan Jawaban Franco Morbidelli Usai Insiden di MotoGP Qatar 2023

Sebelumnya, pada tahun yang sama dalam MotoGP Qatar 2015, hattrick pembalap Italia juga terjadi dengan Rossi dan Dovizioso juga mengisi posisi dua teratas. Lalu, tempat ketiga diraih oleh Andrea Iannone.

Momen kejayaan tiga pembalap Italia tak terjadi lagi setelah balapan di Silverstone pada 2015. Sampai akhirnya Di Giannantonio, Bagnaia, dan Marini mengulang catatan tersebut di Sirkuit Losail.