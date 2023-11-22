Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Setelah 8 Tahun di MotoGP! Pembalap Italia Sapu Bersih Lagi Podium di MotoGP Qatar 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |02:02 WIB
Setelah 8 Tahun di MotoGP! Pembalap Italia Sapu Bersih Lagi Podium di MotoGP Qatar 2023
Peraih podium di MotoGP Qatar 2023. (Foto: MotoGP)
A
A
A

DOHA – Pembalap Italia sukses menyapu bersih podium di balapan utama MotoGP Qatar 2023. Pencapaian itu membuat raihan manis para rider Italia di MotoGP terulang lagi setelah delapan tahun tak terjadi.

Ya, dalam balapan utama MotoGP Qatar 2023 yang berlangsung pada Senin 20 November 2023 dini hari WIB, tiga pembalap Italia sukses naik podium. Pembalap Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio menjadi pemenangnya.

Fabio Di Giannantonio

Kemudian, posisi kedua di MotoGP Qatar 2023 diisi oleh bintang Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Sementara itu, rider Mooney VR46 Ducati sekaligus adik Valentino Rossi, Luca Marini, berhasil menempati podium ketiga.

Dilansir dari Instagram, @skysportmotogp, pada Rabu (22/11/2023), sudah delapan tahun lamanya tidak ada tiga pembalap Italia naik podium sekaligus dalam sebuah balapan MotoGP. Terakhir kali hal itu terjadi adalah dalam balapan GP Inggris 2015 di Sirkuit Silverstone.

Kala itu, Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci, yang berseragam tim pabrikan Ducati, finis di urutan kedua dan ketiga. Lalu, sang legenda MotoGP, Valentino Rossi naik podium pertama bersama tim pabrikan Yamaha.

Sebelumnya, pada tahun yang sama dalam MotoGP Qatar 2015, hattrick pembalap Italia juga terjadi dengan Rossi dan Dovizioso juga mengisi posisi dua teratas. Lalu, tempat ketiga diraih oleh Andrea Iannone.

Momen kejayaan tiga pembalap Italia tak terjadi lagi setelah balapan di Silverstone pada 2015. Sampai akhirnya Di Giannantonio, Bagnaia, dan Marini mengulang catatan tersebut di Sirkuit Losail.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement