Melihat Aksi Split Mematikan Gregoria Mariska hingga Lawan Dibuat Mati Langkah di Kumamoto Masters 2023

MELIHAT aksi split mematikan Gregoria Mariska hingga lawan dibuat mati langkah di Kumamoto Masters 2023 akan diulas Okezone. Jorji –sapaan akrab Gregoria Mariska- masih jadi bahan perbincangan hangat di telinga badminton lovers usai menjadi juara di Kumamoto Masters 2023.

Gregoria keluar sebagai kampiun Kumamoto Masters 2023 alias Japan Masters 2023 usai mengalahkan wakil China, Chen Yu Fei, di final. Jorji menang 21-12 dan 21-12 atas juara Olimpiade 2020 itu dalam laga yang digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Minggu (19/11/2023) pagi WIB.

Kesuksesan Gregoria menjuarai Kumamoto Masters 2023 itu mencatatkan sejarah di dunia olahraga tepok bulu Indonesia. Atlet 24 tahun itu menjadi tunggal putri Indonesia pertama yang meraih titel di turnamen Super Series/World Tour level Super 500 atau lebih.

Bukan hanya itu, Gregoria menggondol gelar perdananya di level Super 500 tersebut dengan catatan yang impresif. Pemain asal Wonogiri itu tidak kehilangan satu gim pun dalam perjalanannya menuju tangga juara alias selalu menang dalam dua set.

Yang lebih menarik lagi, Jorji sempat melakukan aksi split mematikan hingga membuat lawan mati langkah di Kumamoto Masters 2023 itu. Padahal, aksi split di lapangan bisa saja menyebabkan para pemain mengalami cedera jika salah timing.

Namun, Jorji justru melakukan skill split itu dengan sempurna saat tampil di perempatfinal Kumamoto Masters 2023 melawan wakil Singapura, Yeo Jia Min. Aksi split yang dilakukan Gregoria ketika dirinya tertinggal 4 angka di poin 12-16.