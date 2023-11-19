Kisah Gregoria Mariska, Dulu Diremehkan Kini Tembus 8 Besar Dunia dan Juara Kumamoto Masters 2023!

KISAH Gregoria Mariska Tunjung yang dulu diremehkan, kini justru tembus 8 besar dunia dan bahkan baru saja menjuarai Kumamoto Masters 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Gregoria kini menjadi pembicaraan para pencinta bulu tangkis Indonesia karena keberhasilannya memenangkan Kumamoto Masters 2023.

Pada laga final yang berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, pada Minggu (19/11/2023) pagi WIB, Gregoria juara usai mengalahkan tunggal putri China, Chen Yufei. Bermain selama 40 menit, Gregoria menang dengan angka kembar 21-12 dan 21-12.

Bagi Gregoria, itu adalah gelar pertamanya untuk turnamen super 500. Namun, ternyata catatan itu juga membuatnya berhasil mencetak sejarah baru.

Sebab Gregoria resmi menjadi tunggal putri Indonesia pertama yang mampu memenangi BWF World Tour level Super 500 atau ke atas. Sebelumnya, tak ada tunggal putri Tanah Air lainnya yang mampu melakukan itu.

Itu juga menjadi gelar kedua bagi Gregoria pada tahun ini. Sebelumnya, dia sudah terlebih dahulu merebut gelar juara turnamen level Super 300, Spain Masters 2023.

Salah satu hal yang makin membanggakan ialah Kumamoto Masters 2023 diikuti oleh tunggal putri terbaik di dunia. Sebut saja beberapa di antaranya ialah An Se Young, Tai Tzu Ying, dan Chen Yu Fei yang akhirnya dikalahkan Gregoria.

Gregoria memang tak bertemu para pebulu tangkis top tersebut dalam perjalanannya ke partai puncak Kumamoto Masters 2023. Namun, lawan-lawan yang dihadapinya sejak babak 32 besar bisa dibilang cukup berbahaya.

Gregoria menumbangkan Nozomi Okuhara pada babak 32 besar, Kim Ga Eun pada 16 besar, Yeo Jia Min pada perempatfinal, dan Beiwen Zhang pada semifinal. Lalu di partai final Gregoria mengalahkan jagoan China, Chen Yufei dengan dua gim langsung!