Juara Kumamoto Masters Japan 2023, Gregoria Mariska Tak Bisa Berkata-kata Sabet Gelar BWF World Tour Super 500 Pertamanya

KUMAMOTO – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, mengaku tak bisa berkata-kata usai sukses menjuarai Kumamoto Masters Japan 2023. Pasalnya, pencapaian ini membawanya meraih gelar juara BWF World Tour Super 500 pertama dalam kariernya.

"Saya sangat bersyukur dengan kemenangan yang saya capai hari ini. Kemenangan ini menjadi hal yang sangat besar untuk menambah motivasi saya ke depan," ungkap Gregoria dalam keterangan resmi PBSI, Minggu (19/11/2023).

"Senang sekali ini karena gelar juara pertama saya di level super 500. Saya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata," tambahnya.

Gregoria mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua yang telah mendukungnya hingga sejauh ini. Keberhasilannya merebut gelar Super 500 pertama ini cukup membuatnya tak bisa berkata-kata.