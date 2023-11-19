Jorge Martin Tertinggal 7 Poin Saja dari Francesco Bagnaia, Makin Percaya Diri Tatap Balapan Utama MotoGP Qatar 2023!

DOHA – Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, sukses memangkas jarak poin dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang ada di puncak klasemen sementara MotoGP 2023. Kini hanya tertinggal 7 poin saja dari Bagnaia, Jorge Martin menjadi semakin percaya diri menatap balapan utama MotoGP Qatar 2023.

"Tujuannya tentu saja untuk mengejar poin (Bagnaia) dan saya mampu melakukannya hari ini. Tentunya saya senang," ungkap Martin, dikutip dari Speedweek, Minggu (19/11/2023).

"Saya harus bisa melakukannya lagi besok (balapan utama). Karena, balapan utama itu akan menjadi momen penting bagi saya dan Pecco. Tergantung dengan apa yang akan terjadi nanti, akan mempengaruhi MotoGP Valencia (seri terakhir MotoGP 2023)," lanjutnya.

Martin berharap bisa kembali mendapat poin yang lebih banyak dari Bagnaia pada balapan utama MotoGP Qatar 2023. Dia mengaku akan tetap senang meskipun hanya mendapat satu poin lebih banyak dari Pecco pada balapan utama nanti.

"Meskipun hanya satu poin, itu akan menjadi hal yang krusial untuk seri balapan di Valencia," kata Martin.

"Saya rasa saat ini saya sedang dalam posisi yang baguss. Saya cukup baik hari ini dan masih bisa melakukan itu besok," lanjut pembalap Spanyol tersebut.