Aleix Espargaro Pukul Kepala Franco Morbidelli di MotoGP Qatar 2023, Kena Sanksi Penalti 6 Posisi hingga Denda Rp168 Juta!

DOHA – Pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro, jadi sorotan karena kedapatan memukul kepala Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha) di MotoGP Qatar 2023. Buntut dari ulahnya itu, Aleix Espargaro kena sankdi dari FIM berupa penalti 6 posisi dan juga denda!

Perseteruan Aleix Espargaro dengan Morbidelli tepatnya terjadi di sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Qatar 2023. Mentas di Sirkuit Losail, Doha pada Sabtu 18 November 2023 malam WIB, pembalap asal Spanyol itu terekam jelas memukul helm Morbidelli dengan cukup keras.

Kejadian berawal dari dua pembalap itu yang saling salip-menyalip usai bendera kuning berkibar karena Alex Marquez (Gresini Ducati) terjatuh. Espargaro yang tidak senang karena disalip dengan agresif, kemudian memukul Morbidelli.

Akibat perbuatannya, manajemen balapan (FIM) menjatuhkan hukuman turun enam grid dari posisi awal di MotoGP Qatar 2023. Espargaro dipastikan akan mengawali balapan dari posisi ke-16, dua tingkat di atas Morbidelli (18), karena hukuman itu.

“Perilaku agresif merugikan kepentingan olahraga dan oleh karena itu dipandang oleh penegak aturan sebagai pelanggaran Pasal 3.3.2.2 Peraturan Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM,” tulis laporan Speedweek, dikutip pada Minggu (19/11/2023).