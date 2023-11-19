Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Aleix Espargaro Pukul Kepala Franco Morbidelli di MotoGP Qatar 2023, Kena Sanksi Penalti 6 Posisi hingga Denda Rp168 Juta!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |08:12 WIB
Aleix Espargaro Pukul Kepala Franco Morbidelli di MotoGP Qatar 2023, Kena Sanksi Penalti 6 Posisi hingga Denda Rp168 Juta!
Aleix Espargaro pukul kepala Franco Morbidelli di MotoGP Qatar 2023. (Foto: MotoGP)
A
A
A

DOHA – Pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro, jadi sorotan karena kedapatan memukul kepala Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha) di MotoGP Qatar 2023. Buntut dari ulahnya itu, Aleix Espargaro kena sankdi dari FIM berupa penalti 6 posisi dan juga denda!

Perseteruan Aleix Espargaro dengan Morbidelli tepatnya terjadi di sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Qatar 2023. Mentas di Sirkuit Losail, Doha pada Sabtu 18 November 2023 malam WIB, pembalap asal Spanyol itu terekam jelas memukul helm Morbidelli dengan cukup keras.

Aleix Espargaro dan Franco Morbidelli

Kejadian berawal dari dua pembalap itu yang saling salip-menyalip usai bendera kuning berkibar karena Alex Marquez (Gresini Ducati) terjatuh. Espargaro yang tidak senang karena disalip dengan agresif, kemudian memukul Morbidelli.

Akibat perbuatannya, manajemen balapan (FIM) menjatuhkan hukuman turun enam grid dari posisi awal di MotoGP Qatar 2023. Espargaro dipastikan akan mengawali balapan dari posisi ke-16, dua tingkat di atas Morbidelli (18), karena hukuman itu.

“Perilaku agresif merugikan kepentingan olahraga dan oleh karena itu dipandang oleh penegak aturan sebagai pelanggaran Pasal 3.3.2.2 Peraturan Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM,” tulis laporan Speedweek, dikutip pada Minggu (19/11/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement