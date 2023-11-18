Hasil Final Table Tennis Okezone 2023: Telkom A Jadi Juara Usai Kalahkan JRP B!

HASIL final Table Tennis Okezone 2023 sudah diketahui. Telkom A keluar sebagai juara usai menang atas JRP B pada laga pamungkas turnamen tenis meja beregu itu di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu 18 November 2023 malam WIB.

Ronde pertama pada laga final Table Tennis Okezone 2023 ini memainkan nomor tunggal putra. JRP B yang diperkuat Irvan langsung unggul 3-0 atas Telkom A yang digawangi Hardian. Bahkan, ia berhasil memperlebar keunggulannya menjadi 10-5.

Namun, Hardian mampu mengejar ketertinggalannya hingga menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Secara tak disangka, Hardian berhasil comeback hingga menutup set pertama dengan kemenangan 13-11.

Pada set kedua, Hardian lagi-lagi tampil menggila. Dia seakan terbakar semangatnya hingga sukses membuat Telkom A unggul 1-0 atas JRP B usai memenangkan set kedua dengan skor 11-5.

Berlanjut di ronde kedua, memainkan nomor tunggal putri. Kedua pemain bermain sengit sepanjang laga. JRP B yang diperkuat Lany berhasil memenangkan set pertama dengan skor 11-6 atas pemain Telkom A, Mira.

Namun pada set kedua, giliran Mira yang menang dengan skor 15-13. Lalu pada set ketiga, Lany berhasil mengunci kemenangan dengan skor 11-7 atas Mira sekaligus membuat kedudukan antara JRP B dan Telkom A menjadi imbang 1-1.

Pada ronde terakhir alias penentuan, memainkan nomor ganda putra. Kedua pasangan saling berbagi kemenangan dalam dua set awal. Kemudian pada set ketiga, dimenangkan oleh pasangan Telkom A sehingga mereka menjadi juara Table Tennis Okezone 2023.