HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Perempatfinal Table Tennis Okezone 2023: UNJ Tersingkir, Duo Telkom dan Pelindo Lolos ke Semifinal!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |17:13 WIB
Hasil Perempatfinal Table Tennis Okezone 2023: UNJ Tersingkir, Duo Telkom dan Pelindo Lolos ke Semifinal!
Table Tenis Okezone 2023 sudah memasuki babak perempatfinal (Foto: Okezone/Maulana Yusuf)
A
A
A

HASIL perempatfinal Table Tennis Okezone 2023 sudah diketahui. Dari empat laga yang dimainkan di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (18/11/2023) itu, tuan rumah UNJ harus tersingkir, sedangkan duo Telkom dan Pelindo lolos ke semifinal!

Keempat laga perempatfinal Table Tennis Okezone 2023 tersebut berlangsung cukup sengit. Sebanyak delapan tim yang mentas di GOR kebanggaan mahasiswa UNJ itu pun saling unjuk gigi untuk memperebutkan masing-masing satu tiket ke semifinal.

Table Tennis Okezone 2023 (Foto: Okezone/Maulana Yusuf)

Di antaranya, ada duel seru antara Telkom A vs Pertamina Patra Niaga A di perempatfinal bagan 1. Setelah sempat saling adu kekuatan selama dua set, Telkom A berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor meyakinkan 2-0 atas Pertamina Patra Niaga A.

Hasil positif juga diraih oleh Pelindo pada laga perempatfinal lain di bagan 1. Setelah sempat mendapatkan perlawanan sengit selama tiga set, Pelindo sukses mengalahkan JRP A dengan skor 2-1.

Beralih ke laga perempatfinal lain di bagan 2, tuan rumah UNJ secara mengejutkan harus tersingkir dari persaingan perebutan gelar juara Table Tennis Okezone 2023. Kubu UNJ dibungkam JRP B dengan skor 0-2.

Terakhir, Telkom B sukses mengikuti jejak saudaranya yakni Telkom A ke semifinal. Telkom B berhasil menjungkalkan Kemenkeu B dengan skor yang cukup mencolong yakni 2-0 di perempatfinal bagan 2.

Setelah empat laga perempatfinal Table Tennis Okezone 2023 di atas berakhir, empat tim pun berhak untuk berlaga di semifinal. Mereka adalah Telkom A, JRP B, Telkom B, dan Pelindo.

Hanya informasi, Table Tennis Okezone 2023 adalah turnamen tenis meja beregu yang diikuti 33 tim dari corporate (perusahaan) dan government (pemerintahan). Ajang ini memainkan tiga nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri dan ganda putra.

Table Tennis Okezone 2023 ini juga diikuti mantan atlet tenis meja nasional Indonesia. Sebut saja seperti Ficky Supit, peraih medali perunggu SEA Games 2015 dan 2017 hingga Gilang Maulana, sang juara dunia junior di World Junior Circuit Championship 2007 Qatar.

