3 Pebulu Tangkis Muda Belia Indonesia yang Diprediksi Juara BWF World Championships, Nomor 1 Calon Andalan Tunggal Putra

TIGA pebulu tangkis muda belia Indonesia yang diprediksi juara BWF World Tour Championships akan dibahas di artikel kali ini. Salah satunya adalah Alwi Farhan yang tengah menunjukkan performa apik dalam beberapa turnamen terakhir.

Selain Alwi Farhan, berikut pebulu tangkis muda Indonesia yang yang diprediksi juara BWF World Tour Championships. Siapa saja? berikut daftarnya

3. Amalia Cahaya Pratiwi/Febriana Dwipuji Kusuma





Pertama ada pasangna ganda putri Indonesia, Amalia Cahaya Pratiwi/Febriana Dwipuji Kusuma. Pasangan yang akrab disapa Ana/Tiwi ini merupakan salah satu ganda putri terbaik Indonesia saat ini.

Mereka tergabung dalam skuad Merah Putih saat tim putri menjuarai SEA Games 2023 di Kamboja pada Mei lalu. Meski belum merasakan gelar juara di level super 500 atau lebih, penampilan Ana/Tiwi terus menunjukkan progres yang sangat baik.