Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulu Tangkis Muda Belia Indonesia yang Diprediksi Juara BWF World Championships, Nomor 1 Calon Andalan Tunggal Putra

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |07:01 WIB
3 Pebulu Tangkis Muda Belia Indonesia yang Diprediksi Juara BWF World Championships, Nomor 1 Calon Andalan Tunggal Putra
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan (Foto: Instagram/Alwi Farhan)
A
A
A

TIGA pebulu tangkis muda belia Indonesia yang diprediksi juara BWF World Tour Championships akan dibahas di artikel kali ini. Salah satunya adalah Alwi Farhan yang tengah menunjukkan performa apik dalam beberapa turnamen terakhir.

Selain Alwi Farhan, berikut pebulu tangkis muda Indonesia yang yang diprediksi juara BWF World Tour Championships. Siapa saja? berikut daftarnya

3. Amalia Cahaya Pratiwi/Febriana Dwipuji Kusuma


Pertama ada pasangna ganda putri Indonesia, Amalia Cahaya Pratiwi/Febriana Dwipuji Kusuma. Pasangan yang akrab disapa Ana/Tiwi ini merupakan salah satu ganda putri terbaik Indonesia saat ini.

Mereka tergabung dalam skuad Merah Putih saat tim putri menjuarai SEA Games 2023 di Kamboja pada Mei lalu. Meski belum merasakan gelar juara di level super 500 atau lebih, penampilan Ana/Tiwi terus menunjukkan progres yang sangat baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/40/3163130/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_indonesia_marcus_gideon_yang_memilih_mundur_dari_pns_kemenpora_ri-E90r_large.jpeg
Kisah Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Juara Asian Games 2018 yang Pilih Mundur dari PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/40/3159335/segini_kisaran_gaji_pebulu_tangkis_jonatan_christie_sebagai_pns_kemenpora_ri-v57Z_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pebulu Tangkis Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/40/3157375/legenda_bulu_tangkis_indonesia_iie_sumirat_meninggal_dunia-3Kbn_large.jpg
Legenda Bulu Tangkis Indonesia Iie Sumirat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/40/3153319/hendra_setiawan_dijuluki_silent_killer_saat_bertanding-iTxP_large.jpg
Kisah Unik Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Hendra Setiawan yang Dijuluki Silent Killer saat Bertanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/40/3152984/berikut_tiga_pebulu_tangkis_indonesia_yang_tak_disangka_punya_banyak_penggemar_di_china-yNOg_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Tak disangka Punya Banyak Penggemar di China, Nomor 1 Sering Tur ke Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/40/3150931/daniel_marthin_telah_selesai_menjalani_operasi_pada_lututnya-7rDW_large.jpg
Daniel Marthin Selesai Jalani Operasi, Diperkirakan Comeback Oktober 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement