Enea Bastianini Rahasiakan Kunci Kemenangannya di MotoGP Malaysia 2023

SEPANG - Enea Bastianini finsi terdepan di MotoGP Malaysia 2023. Namun, rider Ducati Lenovo itu enggan membeberkan kunci kemenangannya pada balapan seri ke-18 tersebut.

Bastianini secara mengejutkan berhasil finis pertama pada balapan yang digelar di Sirkuit Sepang, Malaysia, Minggu (12/11/2023). Tampil dominan, Bastianini sukses mengasapi Alex Marquez (Gresini Ducati) dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di posisi kedua dan ketiga.

Penampilan Bastianini tentunya mencuri perhatian, karena pada seri-seri sebelumnya, dia meraih hasil yang kurang memuaskan. Pencapaian terbaiknya pada musim ini sebelum MotoGP Malaysia ialah posisi kedelapan di Jerman dan India.

"Itu rahasia," jawab Bastianini sambil tersenyum saat ditanya soal peningkatan performanya.

Namun, dia menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu bahwa dirinya melakukan pertemuan dengan kepala tim. Dari situ, ditemukan apa yang perlu dilakukan dan diperbaiki.