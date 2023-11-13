Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bukan Masalah Fisik, Ini Penyebab Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Gagal Berbicara Banyak dalam 2 Turnamen Terakhir

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |00:02 WIB
Bukan Masalah Fisik, Ini Penyebab Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Gagal Berbicara Banyak dalam 2 Turnamen Terakhir
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, beberkan penyebab dirinya dan Pramudya Kusumawardana gagal berbicara banyak dalam 2 turnamen terakhir. Dia menegaskan tak ada masalah terkait kondisi fisiknya.

Yeremia memastikan kondisi fisiknya sudah tak ada masalah usai didera cedera beberapa waktu lalu. Hanya saja, kini justru masalah yang dideritanya terkait mental.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

Bersama pasangannya, Pramudya Kusumawardana, Yeremia meraih hasil kurang memuaskan pada dua turnamen terakhir. Mereka berturut-turut gugur cepat di babak 32 besar French Open dan Denmark Open 2023.

Sebelumnya, Yeremia menderita cedera kaki yang membuatnya absen cukup lama. Namun, dia mengaku kondisinya kini sudah membaik.

"Kalau kondisi kaki sekarang sudah baik, fisik juga lumayan. Mungkin lebih ke segi mental saja," ucap Yeremia kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Jumat 3 November 2023.

"Dulu kan kami sering tembus (ke babak lebih jauh), sekarang sering kalah babak pertama atau kedua. Jadi, mungkin mental pertandingan itu harus bisa dikembalikan lagi," tambahnya.

Halaman:
1 2
