Marc Marquez Sebut Luca Marini sebagai Penggantinya di Repsol Honda, Singgung Valentino Rossi!

Marc Marquez (93) mengaku akan digantikan oleh Luca Marini (10) di tim Repsol Honda pada MotoGP 2024 (Foto: Honda Racing Corporation)

SELANGOR - Marc Marquez terang-terangan menyebut Luca Marini sebagai penggantinya di Repsol Honda pada MotoGP 2024. The Baby Alien lantas menyinggung soal hubungannya dengan Valentino Rossi yang notabene kakak tiri dari sang pembalap.

Fakta itu meluncur dari mulut Marquez usai balapan MotoGP Malaysia 2023 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Minggu 12 November sore WIB. Pria asal Spanyol tersebut mengaku sudah mendengar rumor sejak GP Thailand dua pekan lalu.

"Tentu saja, saya tidak tahu persisnya strategi Honda karena saya akan pergi. Tentu saja, mereka mencoba mencari strategi terbaik dan saya berpikir itu adalah (Fabio) Di Giannantonio 2-3 balapan lalu," terang Marquez, dikutip dari motorsport.com, Senin (13/11/2023).

"Tetapi, saya sudah mulai mendengar sesuatu di Thailand, dan sepertinya dia (Marini) akan menggantikan saya. Saya senang untuk Luca," imbuh pria berusia 30 tahun itu.

Lebih lanjut, Marquez mengklaim punya hubungan yang baik dengan Marini. Dia juga bicara soal seperti apa relasi dengan kakak tirinya yakni sang legenda hidup Valentino Rossi.

Bukan rahasia lagi, hubungan Marquez dan Rossi rusak sejak balapan MotoGP Malaysia 2015 di Sepang. Namun, juara dunia MotoGP enam kali itu bersikeras relasinya dengan Marini lebih baik.