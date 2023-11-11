Kisah Legenda Bulu Tangkis Ardy B Wiranata, Peraih Medali Olimpiade yang Pindah Warga Negara

Ardy B Wiranata kala masih aktif menjadi pebulu tangkis profesional. (Foto: PB Djarum)

KISAH legenda bulu tangkis, Ardy B Wiranata, peraih medali Olimpiade yang pindah warga negara. Hal ini menarik dikulik karena keputusan Ardy B Wiranata itu mencuti perhatian.

Ardy B Wiranata diketahui jadi salah satu pebulu tangkis andalan Indonesia di era 1990-an. Bermain di sektor tunggal putra, pebulu tangkis kelahiran Jakarta 10 Februari 1970 ini abhkan pernah menduduki peringkat 1 dunia.

Di sepanjang kariernya, Ardy B Wiranata berhasil meraih banyak gelar juara bergengsi. Di antaranya adalah Indonesia Open 1990, All England 1991, Japan Open 1992, Korea open 1994, san masih banyak lagi lainnya.

Selain itu, Ardy B Wiranata juga berhasil meraih medali dalam keikutsertaannya di ajang bergengsi, Olimpiade. Tepatnya pada Olimpiade Barcelona 1992, Ardy B Wiranata berhasil menyabet medali perak.

Aksi Ardy B Wiranata di lapangan pun selalu dinantikan. Sebab, dia punya ciri khas dalam permaianannya.

Salah satu ciri khas permainan Ardy B Wiranata adalah kemampuannya bertahan. Dia mampu melindungi wilayahnya dari serangan lawan dengan sangat baik.