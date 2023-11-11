Kisah Antonius Budi Ariantho, Eks Pebulu Tangkis Nomor 1 Dunia asal Indonesia Kini Jadi Pelatih Sukses

KISAH Antonius Budi Ariantho, eks pebulu tangkis nomor 1 dunia asal Indonesia kini jadi pelatih sukses menarik diulas kembali. Pria kelahiran 3 Oktober 1971 di Pekalongan itu merupakan mantan pemain ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia pada masanya.

Antonius Budi menjadi salah satu atlet berprestasi hasil binaan PB Djarum. Pemain yang pernah berpasangan dengan Denny Kantono berhasil menjuarai beberapa kejuaraan internasional dan pernah menduduki peringkat satu dunia!

Selama 1990-an, Antonius Budi berbagi banyak gelar dengan Denny Kantono. Di antaranya, mereka berhasil menjuarai Prancis (1993); Hong Kong (1993); Denmark (1994); Thailand (1994); Taipei (1995, 1996); dan Indonesia (1996) Open.

Antonius Budi dan Denny juga turut menjuarai Piala Dunia Bulu Tangkis 1996 dan Grand Prix Bulu Tangkis Dunia 1998 (yang sekarang sudah tidak ada lagi). Selain itu, mereka menjadi runner-up di All England Open 1995 dan peraih medali perunggu di Olimpiade 1996 Atlanta.

Antonius Budi dan Denny muncul bersamaan dengan pasangan fenomenal lainnya masa itu, yakni Ricky Subagja/Rexy Mainaky. Keduanya juga saling bersaing dengan ganda putra andalan Indonesia lainnya, Sigit Budiarto/Candra Wijaya, untuk merebut gelar juara.

Pada 1996, Antonius Budi dan Denny mampu mendulang gelar juara dari Invitasi Piala Dunia dan menjadi semifinalis All England. Kemudian pada 1997, mereka hanya menyumbangkan satu gelar juara dari kejuaraan Asia, runner up Malaysia Open, serta semifinalis Indonesia Open.