Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Antonius Budi Ariantho, Eks Pebulu Tangkis Nomor 1 Dunia asal Indonesia Kini Jadi Pelatih Sukses

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |13:13 WIB
Kisah Antonius Budi Ariantho, Eks Pebulu Tangkis Nomor 1 Dunia asal Indonesia Kini Jadi Pelatih Sukses
Antonius Budi Ariantho kini jadi pelatih. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH Antonius Budi Ariantho, eks pebulu tangkis nomor 1 dunia asal Indonesia kini jadi pelatih sukses menarik diulas kembali. Pria kelahiran 3 Oktober 1971 di Pekalongan itu merupakan mantan pemain ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia pada masanya.

Antonius Budi menjadi salah satu atlet berprestasi hasil binaan PB Djarum. Pemain yang pernah berpasangan dengan Denny Kantono berhasil menjuarai beberapa kejuaraan internasional dan pernah menduduki peringkat satu dunia!

Antonius Budi Ariantho. Foto: PB Djarum

Selama 1990-an, Antonius Budi berbagi banyak gelar dengan Denny Kantono. Di antaranya, mereka berhasil menjuarai Prancis (1993); Hong Kong (1993); Denmark (1994); Thailand (1994); Taipei (1995, 1996); dan Indonesia (1996) Open.

Antonius Budi dan Denny juga turut menjuarai Piala Dunia Bulu Tangkis 1996 dan Grand Prix Bulu Tangkis Dunia 1998 (yang sekarang sudah tidak ada lagi). Selain itu, mereka menjadi runner-up di All England Open 1995 dan peraih medali perunggu di Olimpiade 1996 Atlanta.

Antonius Budi dan Denny muncul bersamaan dengan pasangan fenomenal lainnya masa itu, yakni Ricky Subagja/Rexy Mainaky. Keduanya juga saling bersaing dengan ganda putra andalan Indonesia lainnya, Sigit Budiarto/Candra Wijaya, untuk merebut gelar juara.

Pada 1996, Antonius Budi dan Denny mampu mendulang gelar juara dari Invitasi Piala Dunia dan menjadi semifinalis All England. Kemudian pada 1997, mereka hanya menyumbangkan satu gelar juara dari kejuaraan Asia, runner up Malaysia Open, serta semifinalis Indonesia Open.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185171/chiharu_shida-AXwS_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Thailand Kunlavut Vitidsarn yang Terpesona hingga Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185117/hendra_setiawan_bersama_tony_gunawan-WlJU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Akui Kagum dan Terinspirasi dengan Teknik Bermain Tony Gunawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3185031/anastasia_russkikh-1TUg_large.jpg
Kisah Tak Biasa Hendra Setiawan, Putuskan Pisah dengan Pebulu Tangkis Cantik Rusia karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184878/benyapa_aimsaard-v4QW_large.jpg
Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Benyapa Aimsaard dengan Putri KW, Lengket hingga Berbagi Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184857/gabriel_adcock-fWhm_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik asal Inggris Gabrielle Adcock, Akui Terpesona dengan Kehebatan Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184685/thet_htar_thuzar-YcvD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Myanmar yang Populer Berkat Dukungan Fans Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement