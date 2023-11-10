Momen Susy Susanti saat Hadiri Pernikahan Anak dari Mantan Ratu Bulu Tangkis China yang Jadi WNI Huang Hua

MOMEN Susy Susanti saat hadiri pernikahan anak dari mantan ratu bulu tangkis China yang jadi Warga Negara Indonesia (WNI) Huang Hua menarik diulas. Bagaimana tidak, legenda tunggal putri Indonesia itu sudi menghadiri undangan eks musuh bebuyutannya.

Huang Hua sendiri sukses meraih sejumlah prestasi selama kariernya. Di antaranya, merebut gelar juara Thailand Open (1990), Malaysia Open (1990, 1992), Korea Open (1991), Singapura Open (1991), Jepang Open (1990, 1991), hingga China Open (1991).

Mantan tunggal putri nomor 1 dunia itu juga berhasil memenangkan Piala Dunia Bulu Tangkis 1991 hingga medali perunggu Olimpiade 1992. Atlet kelahiran China itu menjadi salah satu rival abadi legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti, pada masanya.

Namun, Huang Hua harus mengakui kalah dalam rekor pertemuan dengan Susy Susanti. Dari 13 pertemuan, Huang Hua hanya mampu merebut 4 kemenangan, sedangkan 9 laga lainnya dimenangkan oleh Susy Susanti.

Singkat cerita, Huang Hua resmi menjadi WNI setelah menikah dengan pengusaha asal Indonesia yakni Tjandra Budi Dharmawan pada 1993. Mantan rival Susy Susanti itu pun tinggal di Klaten, Jawa Tengah hingga memiliki anak bernama Michael Tjandra.

Michael Tjandra pun melakukan pernikahan dan Huang Hua mengundang Susy Susanti untuk hadir ke acara anaknya itu. Walau pernah jadi musuh bebuyutan, Susy Susanti ternyata masih sudi menghadiri pernikahan putra dari mantan ratu bulu tangkis China tersebut.