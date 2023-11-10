Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Susy Susanti saat Hadiri Pernikahan Anak dari Mantan Ratu Bulu Tangkis China yang Jadi WNI Huang Hua

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |13:30 WIB
Momen Susy Susanti saat Hadiri Pernikahan Anak dari Mantan Ratu Bulu Tangkis China yang Jadi WNI Huang Hua
Huang Hua dan suaminya pernah bermain ketoprak bersama. (Foto: Youtube/kabarpiye)
A
A
A

MOMEN Susy Susanti saat hadiri pernikahan anak dari mantan ratu bulu tangkis China yang jadi Warga Negara Indonesia (WNI) Huang Hua menarik diulas. Bagaimana tidak, legenda tunggal putri Indonesia itu sudi menghadiri undangan eks musuh bebuyutannya.

Huang Hua sendiri sukses meraih sejumlah prestasi selama kariernya. Di antaranya, merebut gelar juara Thailand Open (1990), Malaysia Open (1990, 1992), Korea Open (1991), Singapura Open (1991), Jepang Open (1990, 1991), hingga China Open (1991).

Mantan tunggal putri nomor 1 dunia itu juga berhasil memenangkan Piala Dunia Bulu Tangkis 1991 hingga medali perunggu Olimpiade 1992. Atlet kelahiran China itu menjadi salah satu rival abadi legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti, pada masanya.

Namun, Huang Hua harus mengakui kalah dalam rekor pertemuan dengan Susy Susanti. Dari 13 pertemuan, Huang Hua hanya mampu merebut 4 kemenangan, sedangkan 9 laga lainnya dimenangkan oleh Susy Susanti.

Susy Susanti hadiri pernikahan anak dari Huang Hua dan Tjandra

Singkat cerita, Huang Hua resmi menjadi WNI setelah menikah dengan pengusaha asal Indonesia yakni Tjandra Budi Dharmawan pada 1993. Mantan rival Susy Susanti itu pun tinggal di Klaten, Jawa Tengah hingga memiliki anak bernama Michael Tjandra.

Michael Tjandra pun melakukan pernikahan dan Huang Hua mengundang Susy Susanti untuk hadir ke acara anaknya itu. Walau pernah jadi musuh bebuyutan, Susy Susanti ternyata masih sudi menghadiri pernikahan putra dari mantan ratu bulu tangkis China tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185171/chiharu_shida-AXwS_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Thailand Kunlavut Vitidsarn yang Terpesona hingga Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185117/hendra_setiawan_bersama_tony_gunawan-WlJU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Akui Kagum dan Terinspirasi dengan Teknik Bermain Tony Gunawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3185031/anastasia_russkikh-1TUg_large.jpg
Kisah Tak Biasa Hendra Setiawan, Putuskan Pisah dengan Pebulu Tangkis Cantik Rusia karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184878/benyapa_aimsaard-v4QW_large.jpg
Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Benyapa Aimsaard dengan Putri KW, Lengket hingga Berbagi Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184857/gabriel_adcock-fWhm_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik asal Inggris Gabrielle Adcock, Akui Terpesona dengan Kehebatan Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184685/thet_htar_thuzar-YcvD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Myanmar yang Populer Berkat Dukungan Fans Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement