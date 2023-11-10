3 Pasangan Pebulu Tangkis Indonesia yang Cinlok hingga Pacaran, Nomor 1 Atlet Ganda Putra Terbaik Indonesia

SEBANYAK tiga pasangan pebulu tangkis Indonesia yang terlibat cinta lokasi (cinlok) hingga pacaran akan dibahas di sini. Salah satunya adalah atlet ganda putra terbaik di Indonesia.

Sama seperti masyarakat pada umumnya, para pebulu tangkis juga memiliki kisah asmaranya tersendiri. Namun, karena sering menghabiskan waktu di Pelatnas atau klub, para pebulu tangkis ini terlibat dalam cinlok dengan sesama atlet.

Beberapa di antaranya hingga berpacaran. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 3 Pasangan Pebulu Tangkis Indonesia yang cinlok hingga pacaran

3. Leo Rolly Carnando dan Indah Cahya Sari Jamil





Leo Rolly Carnando merupakan pebulu tangkis ganda putra muda. Leo, yang berduet dengan Daniel Marthin di lapangan, diketahui berpacaran dengan Indah Cahya Sari Jamil, pebulu tangkis ganda campuran Indonesia.

Keduanya sebenarnya merupakan mantan pasangan di nomor ganda campuran ketika menimba ilmu di PB Djarum. Namun, kerja sama itu nyatanya berbuah kisah cinta di antara mereka berdua.

2. Shohibul Fikri dan Lisa Ayu Kusumawati





Kembali atlet ganda putra, Shohibul Fikri merupakan pasangan Bagas Maulana jika di lapangan. Di luar lapangan, Fikri diketahui memacari Lisa Ayu Kusumawati, yang notabenenya adalah atlet nomor ganda campuran Indonesia.

Keduanya berasal dari PB yang berbeda, dengan Fikri berasal dari PB SGS selagi Lisa merupakan jebolan PB Djarum. Namun, mereka berdua diperkirakan cinlok di Pelatnas PBSI di Cipayung.