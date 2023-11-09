Jadi Tuan Rumah MotoGP Malaysia 2023, Ini Fakta Unik Sirkuit International Sepang!

JAKARTA - Ajang balapan motor bergengsi MotoGP kali ini menggelar perhelatan MotoGP seri ke-18 di Malaysia yang bertajuk Petronas Grand Prix of Malaysia 2023. Vision+ sebagai official streamer partner semua series MotoGP musim 2023 akan menyiarkan secara langsung untuk anda.

Balapan ini digelar pada 10-12 November 2023 di Sirkuit International Sepang, Selangor, Malaysia. Sesi latihan bebas akan dimulai pada jumat, dilanjutkan dengan sesi kualifikasi dan sprint race pada sabtu dan balapan utama bisa disaksikan pada Minggu.

Sirkuit Sepang didesain oleh Hermann Tilke, seorang arsitek sirkuit terkenal yang juga mendesain sirkuit lainnya di seluruh dunia. Sirkuit ini memiliki desain yang cukup unik dengan panjang trek yang mencapai 5.543 kilometer dan memiliki beberapa tikungan yang menarik.

Sirkuit ini terkenal dengan cuacanya yang sering berubah-ubah. Sepang berlokasi di daerah tropis, dan cuaca di Malaysia bisa sangat berubah dalam waktu singkat. Hujan deras bisa datang tiba-tiba, dan ini seringkali mempengaruhi balapan dengan membuat trek menjadi licin.

BACA JUGA: Calon Pengganti Marc Marquez Percaya Diri Tatap MotoGP Malaysia 2023

Lintasan balapan Sepang ini disebut sebagai lintasan terpanjang kedua didunia setelah Sirkuit Silverstone, Inggris, dengan beberapa lintasan panjang lurus di trek utama. Ini memungkinkan pembalap untuk mencapai kecepatan tertinggi dalam berbagai ajang balapan yang sering kali menghasilkan momen menegangkan di titik pengereman.

Rekor lap tercepat di Sirkuit Internasional Sepang dalam balapan MotoGP dipegang oleh pembalap asal Spanyol, Jorge Martin dengan waktu 1 menit 59,634 detik, yang ia catatkan pada tahun 2022 silam.