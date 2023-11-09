Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadi Tuan Rumah MotoGP Malaysia 2023, Ini Fakta Unik Sirkuit International Sepang!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |13:59 WIB
Jadi Tuan Rumah MotoGP Malaysia 2023, Ini Fakta Unik Sirkuit International Sepang!
Saksikan MotoGP Malaysia 2023 hanya di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ajang balapan motor bergengsi MotoGP kali ini menggelar perhelatan MotoGP seri ke-18 di Malaysia yang bertajuk Petronas Grand Prix of Malaysia 2023. Vision+ sebagai official streamer partner semua series MotoGP musim 2023 akan menyiarkan secara langsung untuk anda.

Balapan ini digelar pada 10-12 November 2023 di Sirkuit International Sepang, Selangor, Malaysia. Sesi latihan bebas akan dimulai pada jumat, dilanjutkan dengan sesi kualifikasi dan sprint race pada sabtu dan balapan utama bisa disaksikan pada Minggu.

Sirkuit Internasional Sepang

Sirkuit Sepang didesain oleh Hermann Tilke, seorang arsitek sirkuit terkenal yang juga mendesain sirkuit lainnya di seluruh dunia. Sirkuit ini memiliki desain yang cukup unik dengan panjang trek yang mencapai 5.543 kilometer dan memiliki beberapa tikungan yang menarik.

Sirkuit ini terkenal dengan cuacanya yang sering berubah-ubah. Sepang berlokasi di daerah tropis, dan cuaca di Malaysia bisa sangat berubah dalam waktu singkat. Hujan deras bisa datang tiba-tiba, dan ini seringkali mempengaruhi balapan dengan membuat trek menjadi licin.

Lintasan balapan Sepang ini disebut sebagai lintasan terpanjang kedua didunia setelah Sirkuit Silverstone, Inggris, dengan beberapa lintasan panjang lurus di trek utama. Ini memungkinkan pembalap untuk mencapai kecepatan tertinggi dalam berbagai ajang balapan yang sering kali menghasilkan momen menegangkan di titik pengereman.

Rekor lap tercepat di Sirkuit Internasional Sepang dalam balapan MotoGP dipegang oleh pembalap asal Spanyol, Jorge Martin dengan waktu 1 menit 59,634 detik, yang ia catatkan pada tahun 2022 silam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement