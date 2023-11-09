Campur Aduk Perasaan Marc Marquez Jelang MotoGP Malaysia 2023

CAMPUR aduk perasaan Marc Marquez jelang MotoGP Malaysia 2023. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu mengaku bersemangat namun balapan di Sirkuit Sepang diyakini bakal berjalan sulit.

Marc Marquez kembali ke lintasan balap setelah jeda sepekan usai MotoGP Thailand 2023. Dalam balapan di Sirkuit Buriram pada 29 Oktober lalu, sang pembalap Repsol Hinda finis di urutan keenam.

Masih tersisa tiga seri lagi sebelum musim 2023 berakhir. MotoGP Malaysia 2023 adalah yang terdekat. Balapan ini akan dilangsungkan pada Minggu 12 November 2023 mendatang.

Marquez mengatakan sangat bersemangat menghadapi balapan tersebut. Namun, pembalap berusia 31 tahun itu mengakui Sirkuit Sepang bukan merupakan lintasan balap yang mudah ditaklukkan.

“Kembali bekerja dan kembali untuk tekanan terakhir tahun ini, ini akan menjadi tiga balapan yang sangat intens. Yang pertama kami hadapi adalah Sepang, sirkuit yang selalu menghadirkan tantangan bagi kami. Kami kuat di beberapa balapan terakhir, tapi sejujurnya saya pikir di Sepang akan sulit,” kata Marquez dikutip dari laman resmi Repsol Honda, Rabu (8/11/2023).