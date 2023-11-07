Ratu Tunggal Putri An Se-young Rangkap di Nomor Ganda Campuran Duet dengan Adik Kandungnya

RATU tunggal putri asal Korea Selatan, An Se-young, rangkap di nomor ganda campuran duet dengan adik kandungnya, An Yun-seong. Hal ini pun cukup mengejutkan para badminton lovers sejagat dunia.

Sebagaimana diketahui, An Se-young kini menjadi tunggal putri yang menduduki ranking 1 dunia. Wajar saja, karena sang pebulu tangkis berusia 21 tahun itu sudah merebut banyak sekali gelar juara di musim 2023.

An Se-young sukses merebut gelar juara China Open, Japan Open, Korea Open, Singapore Open, Thailand Open, All England, Indonesia Masters, Indonesia Open, hingga BWF World Championships 2023. Selain itu, ia juga berhasil merebut medali emas Asian Games 2023.

Sepanjang musim 2023 ini, An Se-young nyaris memenangi seluruh turnamen yang diikutinya. Bagaimana tidak, dia sudah mengoleksi 10 gelar individu, diraih dari 12 turnamen yang diikuti.

Pencapaian An Se-young di musim 2023 yang paling buruk yakni finis di semifinal Indonesia Open 2023 usai dihentikan Chen Yufei. Kini, kiprah manis An Se-young pun berpotensi bisa terus berlanjut tahun ini karena masih ada sederet ajang yang akan digelar.

Hal itu bukan tidak mungkin karena penampilannya yang konsisten hingga saat ini. Berkat prestasinya itu, pemain yang dijuluki si Bocah Ajaib tersebut pun makin digandrungi banyak badminton lovers.

Namun secara mengejutkan, An Se-young ketahuan bermain rangkap di nomor ganda campuran. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram klub bulu tangkis Korea Selatan, Samsung Life Insurance, @samsunglife_badminton,