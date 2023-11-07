Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Aksi Marc Marquez di MotoGP 2024 Bersama Gresini Ducati Bikin Casey Stoner Penasaran

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |03:27 WIB
Aksi Marc Marquez di MotoGP 2024 Bersama Gresini Ducati Bikin Casey Stoner Penasaran
Marc Marquez bersama Casey Stoner. (Foto: Repsol Honda)
A
A
A

MANTAN bintang MotoGP, Casey Stoner, penasaran dengan aksi Marc Marquez bersama Gresini Ducati di MotoGP 2024. Pasalnya, Marquez sudah lama mengendarai motor balap Honda sehingga perlu beradaptasi saat menunggangi kuda besi tim baru.

Sebagaimana diketahui, musim ini adalah musim terakhir The Baby Alien –julukan Marc Marquez- bersama Repsol Honda. Marquez telah menentukan pilihannya dengan merapat ke Gresini Ducati untuk MotoGP 2024.

Marc Marquez

Kabar ini jelas menjadi mengejutkan bagi pencinta dunia MotoGP. Apalagi, Marquez sudah sangat melekat dengan Repsol Honda. Rider kelahiran Cervera, Spanyol, itu sudah meraih enam gelar juara dunia bersama tim pabrikan asal Jepang tersebut.

Pindahnya Marquez dari Honda ke Ducati persis seperti Stoner pada 2007. Tetapi, rider asal Australia itu bahkan langsung merebut titel juara dunia di musim perdananya.

Namun, Stoner mengaku cukup kesulitan untuk beradaptasi. Meskipun, dia akhirnya sukses merebut gelar juara dunia perdananya di kelas MotoGP.

“Saya rasa saya tidak bisa melakukannya dengan mudah (saat gabung dengan Ducati),” kata Stoner, dilansir dari Motosan, Selasa (7/11/2023).

Stoner mengatakan bahwa Marquez memang akan menunggangi motor yang lebih kompetitif ketimbang Honda. Tapi di sisi lain, The Baby Alien sudah mengenal baik motor Honda yang sudah ditunggangi selama kurang lebih 11 tahun lamanya.

