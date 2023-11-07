Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Jadi Juara Cabor Basket MNC Sports Competition, Pemain RCTI Pentingkan Silahturahmi dan Kesolidan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |20:10 WIB
Jadi Juara Cabor Basket MNC Sports Competition, Pemain RCTI Pentingkan Silahturahmi dan Kesolidan
Tim basket RCTI juara ajang MNC Sport Competition (Foto: MPI/Ilham Sigit)
A
A
A

JADI juara cabang olahraga (cabor) basket MNC Sports Competition, pemain RCTI Fabian Dharmawan pentingkan silahturahmi dan kesolidan serta belajar untuk sportif. Tim RCTI menang atas tim MNC TV dalam laga puncak cabor basket tersebut.

MNC Sports Competition digelar sejak Kamis (2/11/2023) sampai Selasa (7/11/2023) hari ini. Sebanyak 16 tim cabor basket memperebutkan gelar juara dan hadiah uang tunai.

MNC Sports Competition

Tim RCTI yang menjadi juara 1 berhak mendapatkan Rp8 juta, sedangkan tim MNC TV yang keluar sebagai runner-up mendapatkan Rp5 juta. Sementara Vision Plus yang keluar sebagai juara 3 mendapat uang tunai senilai Rp2 juta.

Ya, tim RCTI keluar sebagai juara usai menang atas MNC TV pada laga final. Sementara Vision Plus menang dramatis dengan skor 19-18.

Usai laga, Fabian Dharmawan selaku salah seorang pemain RCTI membeberkan kesan-kesannya. Dia mengaku bangga bisa berpartisipasi pada ajang tersebut.

“Ya senang sekali kita bisa berpartisipasi di ajang yang luar biasa ini, ajang yang istimewa, salut untuk semua panitia, salut untuk semua panitia, yang telah mengadakan acara ini, tentunya atas arahan Valencia Tanoesoedibjo,” kata Fabian Playfield Court, Palmerah, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

“Terima kasih banget mengadakan acara yang meriah ini, kita sangat bangga berpartisipasi dalam acara kebanggaan kita ini, diikuti 16 tim dari seluruh MNC, kita tahu ada empat cabor,” lanjutnya kemudian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
