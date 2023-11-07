RCTI Juara MNC Sports Competition Cabor Basket, Vision Plus Rengkuh Posisi Ketiga

Tim basket RCTI jadi juara di MNC Sports Competition (Foto: MPI/Ilham Sigit)

RCTI menjadi juara MNC Sports Competition cabang olahraga (cabor) basket. Sementara itu, Vision Plus meraih juara ketiga usai comeback dramatis atas MD Entertainment.

Pertandingan ini berlangsung di Playfield Court, Palmerah, Jakarta pada Selasa (7/11/2023). Laga perebutan tempat ketiga antara Vision Plus kontra MD Entertainment pun berlangsung seru.

Kuarter pertama antara Vision Plus menghadapi MD Entertainment berlangsung sengit. Kedua tim saling berjual beli serangan.

Namun pola serangan kubu Kebon Jeruk justru lebih efektif. Irfan MD Entertainment pun unggul 6-2 di kuarter pertama.

MD Entertainment terus tampil superior di kuarter ketiga. Irfan Kesuma dan kolega terus unggul jauh hingga skor menunjukkan angka 10-4.

Perlawanan sengit terus diberikan Vision Plus pada kuarter ketiga, sedangkan MD Entertainment nampak cukup kehabisan bensin. Kemudian secara dramatis, Vision Plus mengejar ketertinggalan menjadi 13-14 pada kuarter penutup