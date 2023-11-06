Momen Valentino Rossi Izinkan Pembalap Lain Lewati Dirinya agar Tak Kena Asap Motornya, Langsung Dapat Pujian!

MOMEN Valentino Rossi izinkan pembalap lain lewati dirinya agar tak kena asap motornya menarik untuk diulas kembali. Bagaimana tidak, sikap professional yang dilakukan oleh sang juara dunia MotoGP tujuh kali itu langsung dapat pujian, meski dirinya kalah!

Momen tersebut dialami The Doctor –julukan Valentino Rossi- saat mengaspal di Sirkuit Mugello pada MotoGP Italia 2016. Saat itu, motor YZRM1 yang dikendarai pembalap asal Italia tersebut mengalami kerusakan mesin.

Tepatnya, hal itu terjadi ketika Valentino Rossi melesat di lap 9 untuk mengejar Jorge Lorenzo. Apesnya, motor sang pembalap yang kini berusia 44 tahun itu tiba-tiba kehilangan tenaga. Tak lama kemudian, motor The Doctor pun mengeluarkan asap yang sangat banyak.

Dalam cuplikan video yang diunggah akun TikTok @mimofficial676, Valentino Rossi pun melihat ke belakang. Sadar akan asap yang keluar dari motornya semakin tebal, sang juara dunia MotoGP enam kali itu langsung menepi ke pinggir lintasan.

Valentino Rossi seakan mempersilakan para pembalap lainnya untuk menyalip dirinya agar tak kena asap motornya. Nasib sial yang menimpanya itu membuat Rossi kalah dalam balapan tersebut dan langsung tertunduk lesu di atas motornya.

Kendati demikian, momen Valentino Rossi izinkan pembalap lain lewati dirinya agar tak kena asap motornya itu justru mendapat pujian dari sejumlah netizen. Di antaranya, ada yang bilang Rossi sebagai bintang balapan dan layak disebut sebagai legenda MotoGP.

“Momen Rossi menunggu semua pembalap melewatinya karena tahu jika gas ditarik motor akan mengeluarkan asap. Kamu kalah tapi mencuri panggung,” tulis akun @mimofficial676.

“Dialah yang memang pantas dipanggil legends in the Doctor yang dulu aku selalu siap nonton MotoGP,” timpal @hack***

“Sang juara sejati, gak ada gantinya sepanjang masa,” sahut @nie***.

“Entertainer yang sesungguhnya, selalu menjadi incaran videographer,” jelas @indra**.