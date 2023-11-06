Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Rins Masih Belum Pulih, Absen di MotoGP Malaysia 2023 Digantikan Iker Lecuona!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |22:06 WIB
Alex Rins Masih Belum Pulih, Absen di MotoGP Malaysia 2023 Digantikan Iker Lecuona!
Alex Rins cedera usai kecelakaan parah di MotoGP Italia 2023. (Foto: LCR Honda)
ALEX Rins masih belum pulih untuk mentas di MotoGP Malaysia 2023. Perannya pun akan digantikan Iker Lecuona di MotoGP Malaysia 2023.

Ya, LCR Honda memastikan Alex Rins masih belum bisa tampil di MotoGP Malaysia 2023 pada akhir pekan ini. Seperti diketahui, Rins telah melakukan comeback dari cedera panjangnya di MotoGP Mandalika 2023. Dalam balapan itu, dia finis di posisi sembilan.

Iker Lecuona

Namun, kondisi pemulihan kaki kanan Rins yang patah memburuk setelah mentas di MotoGP Mandalika 2023. Pembalap asal Spanyol itu mengundurkan diri dari MotoGP Australia 2023 setelah menjalani sesi latihan hari pertama.

Penyebabnya, Rins mengeluhkan rasa sakit pada bagian tulang tibia dan fibulanya yang patah dalam kecelakan sprint di Mugello pada awal Juni 2023. Alhasil, dia pun absen dalam balapan di Sirkuit Phillip Island dan pada seri berikutnya di MotoGP Thailand 2023.

Kini, Rins lagi-lagi masih belum menunjukkan peningkatan kondisi yang signifikan. Dia pun dipastikan bakal kembali absen di MotoGP Malaysia 2023 yang digelar pada 10-12 November 2023 alias akhir pekan ini. LCR mengabarkan menunjuk Lecuona sebagai penggantinya.

