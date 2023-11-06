Cerita Unik di Balik Helm yang Pernah Digunakan Valentino Rossi di MotoGP

CERITA unik di balik helm yang pernah digunakan Valentino Rossi di MotoGP menarik diulas kembali. Sebab, sejumlah helm ikonik yang pernah diletakkan di kepala The Doctor –julukan Valentino Rossi- itu memiliki desain unik yang mampu menyita perhatian fans MotoGP.

Sebelum membahas soal helmnya, Valentino Rossi menjadi satu-satunya pembalap yang memenangkan Kejuaraan Dunia di empat kelas yakni 125, 250, 500 dan MotoGP. Namun, pembalap asal Italia dengan nomor ikonik 46 itu lebih dikenal ketika membalap di kelas utama MotoGP.

Bagaimana tidak, Valentino Rossi telah memenangkan tujuh gelar juara dunia di kelas utama MotoGP sebelum pensiun pada November 2021 silam. Pria kelahiran 16 Februari 1979 (44 tahun) di Urbino , Italia, itu memenangkan tujuh gelar MotoGP pada 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2009.

Di balik aksinya yang memukau di lintasan balapan, Valentino Rossi kerap menggunakan sejumlah helm dengan desain unik. Salah satunya adalah helm tartaruga (kura-kura dalam bahasa Italia) di Mugello 2013, SoleLuna (sun and moon) di beberapa musim, hingga tribute pada 2017.

The Doctor pun mengakui bahwa ia selalu menyiapkan helm berdesain khusus untuk menyambut momen spesial bagi dirinya. Di mana, setiap desain yang ada pada helm yang pernah digunakan Valentino Rossi memiliki makna mendalam.

"Ide awalnya adalah untuk berkomunikasi melalui grafis yang ada pada helm," ujar Valentino Rossi, mengutip dari Crash.