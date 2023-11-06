Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Cerita Unik di Balik Helm yang Pernah Digunakan Valentino Rossi di MotoGP

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |12:38 WIB
Cerita Unik di Balik Helm yang Pernah Digunakan Valentino Rossi di MotoGP
Valentino Rossi bersama helm uniknya saat masih aktif sebagai pembalap MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

CERITA unik di balik helm yang pernah digunakan Valentino Rossi di MotoGP menarik diulas kembali. Sebab, sejumlah helm ikonik yang pernah diletakkan di kepala The Doctor –julukan Valentino Rossi- itu memiliki desain unik yang mampu menyita perhatian fans MotoGP.

Sebelum membahas soal helmnya, Valentino Rossi menjadi satu-satunya pembalap yang memenangkan Kejuaraan Dunia di empat kelas yakni 125, 250, 500 dan MotoGP. Namun, pembalap asal Italia dengan nomor ikonik 46 itu lebih dikenal ketika membalap di kelas utama MotoGP.

Bagaimana tidak, Valentino Rossi telah memenangkan tujuh gelar juara dunia di kelas utama MotoGP sebelum pensiun pada November 2021 silam. Pria kelahiran 16 Februari 1979 (44 tahun) di Urbino , Italia, itu memenangkan tujuh gelar MotoGP pada 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2009.

Di balik aksinya yang memukau di lintasan balapan, Valentino Rossi kerap menggunakan sejumlah helm dengan desain unik. Salah satunya adalah helm tartaruga (kura-kura dalam bahasa Italia) di Mugello 2013, SoleLuna (sun and moon) di beberapa musim, hingga tribute pada 2017.

Valentino Rossi

The Doctor pun mengakui bahwa ia selalu menyiapkan helm berdesain khusus untuk menyambut momen spesial bagi dirinya. Di mana, setiap desain yang ada pada helm yang pernah digunakan Valentino Rossi memiliki makna mendalam.

"Ide awalnya adalah untuk berkomunikasi melalui grafis yang ada pada helm," ujar Valentino Rossi, mengutip dari Crash.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement