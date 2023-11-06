Casey Stoner Komentari Persaingan Francesco Bagnaia vs Jorge Martin untuk Juara Dunia MotoGP 2023

MELBOURNE - Casey Stoner memberikan tanggapannya mengenai persaingan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2023. The Kurri-Kurri Boys mengaku sulit untuk memilih jagoan.

Harus diakui perburuan gelar juara dunia MotoGP musim ini memang sangat ketat. Bahkan hingga tiga seri balapan yang tersisa, belum dapat diketahui siapa sosok yang akan merebut gelar juara tersebut.

Saat ini, Bagnaia sedang memimpin papan klasemen dengan koleksi 389 poin. Martin yang berada di posisi dua, hanya terpaut 13 angka. Dia terus menempel ketat usai menjadi pemenang pada MotoGP Thailand 2023 pekan lalu.

Stoner cukup antusias melihat perkembangan Martin sejauh ini. Pasalnya, rider asal Spanyol itu mampu memanfaatkan momen-momen krusial sehingga sekarang menempel ketat Bagnaia di papan klasemen.

“Saya suka melihat orang-orang yang satu langkah di atas orang lain dan Martin sudah seperti itu,” kata Stoner, dilansir dari Motosan, Senin (6/11/2023).

Akan tetapi, juara dunia MotoGP dua kali itu juga mengakui ketangguhan yang dimiliki Bagnaia dalam mempertahankan gelarnya. Hanya saja, rider Ducati Lenovo itu kerap ceroboh dan melakukan kesalahan.