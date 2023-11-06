Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Casey Stoner Komentari Persaingan Francesco Bagnaia vs Jorge Martin untuk Juara Dunia MotoGP 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |06:17 WIB
Casey Stoner Komentari Persaingan Francesco Bagnaia vs Jorge Martin untuk Juara Dunia MotoGP 2023
Jorge Martin dan Francesco Bagnaia bersaing sengit untuk titel juara dunia MotoGP 2023 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
A
A
A

MELBOURNE - Casey Stoner memberikan tanggapannya mengenai persaingan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2023. The Kurri-Kurri Boys mengaku sulit untuk memilih jagoan.

Harus diakui perburuan gelar juara dunia MotoGP musim ini memang sangat ketat. Bahkan hingga tiga seri balapan yang tersisa, belum dapat diketahui siapa sosok yang akan merebut gelar juara tersebut.

Brad Binder (33), Francesco Bagnaia (1), dan Jorge Martin (89), bersaing sengit pada MotoGP Thailand 2023 (Foto: Reuters/Athit Perawonmetha)

Saat ini, Bagnaia sedang memimpin papan klasemen dengan koleksi 389 poin. Martin yang berada di posisi dua, hanya terpaut 13 angka. Dia terus menempel ketat usai menjadi pemenang pada MotoGP Thailand 2023 pekan lalu.

Stoner cukup antusias melihat perkembangan Martin sejauh ini. Pasalnya, rider asal Spanyol itu mampu memanfaatkan momen-momen krusial sehingga sekarang menempel ketat Bagnaia di papan klasemen.

“Saya suka melihat orang-orang yang satu langkah di atas orang lain dan Martin sudah seperti itu,” kata Stoner, dilansir dari Motosan, Senin (6/11/2023).

Akan tetapi, juara dunia MotoGP dua kali itu juga mengakui ketangguhan yang dimiliki Bagnaia dalam mempertahankan gelarnya. Hanya saja, rider Ducati Lenovo itu kerap ceroboh dan melakukan kesalahan.

Halaman:
1 2
