HOME SPORTS MOTOGP

Berduet dengan Marc Marquez, Alex Marquez Pasang Target Ambisius di MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |01:05 WIB
Berduet dengan Marc Marquez, Alex Marquez Pasang Target Ambisius di MotoGP 2024
Alex Marquez ingin tembus tiga besar di klasemen akhir MotoGP 2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

BERDUET dengan Marc Marquez, Alex Marquez pasang target ambisius di MotoGP 2024. Pembalap Gresini Ducati itu ingin konsisten finis di lima besar pada tiap balapan di musim depan demi finis di tiga besar klasemen akhir.

Alex Marquez melalui musim debutnya bersama Gresini dengan cukup gemilang. Bahkan, dia berhasil meraih podium perdananya pada MotoGP Argentina 2023 setelah finis di urutan kelima pada seri pembuka di Portugal.

Alex Marquez

Pembalap asal Spanyol itu pun kerap kali bersaing di barisan terdepan sepanjang musim ini, tetapi sayangnya dia sering membuat kesalahan dan akhirnya membuatnya kecelakaan. Alhasil, setelah 17 seri berjalan, dia baru mengumpulkan 117 poin dan duduk di posisi 11 klasemen.

Kendati demikian, angka tersebut sudah dua kali lipat melampaui raihan poinnya musim lalu, yakni sebanyak 50 poin bersama LCR Honda. Oleh karena itu, dia tak sabar untuk bisa meningkatkan performanya lagi pada musim keduanya bersama Gresini Ducati.

Tak tanggung-tanggung, Alex memasang target tinggi di MotoGP 2024. Dia ingin lebih konsisten lagi finis di posisi lima besar demi bisa mencapai targetnya untuk masuk posisi tiga besar di akhir musim.

