HOME SPORTS MOTOGP

Momen Haru Valentino Rossi Buktikan Juara Dunia MotoGP Tanpa Motor Honda, Netizen: Marc Marquez Mana Bisa Begini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |04:14 WIB
Momen Haru Valentino Rossi Buktikan Juara Dunia MotoGP Tanpa Motor Honda, Netizen: Marc Marquez Mana Bisa Begini!
Valentino Rossi berpose di depan motor Yamaha dan Honda yang membawanya juara dunia MotoGP (Foto: Instagram/@valeyellow46)
A
A
A

MOMEN haru Valentino Rossi buktikan juara dunia MotoGP tanpa motor Honda akan diulas Okezone. Pasalnya, momen itu sampai membuat warganet menyindir Marc Marquez.

Seperti diketahui, Rossi tiga kali menjadi juara dunia MotoGP bersama motor Honda. Prestasi itu dicatatnya pada 2001, 2002, dan 2003.

Valentino Rossi pernah membela Repsol Honda (Foto: MotoGP)

The Doctor lalu membuat kejutan dengan hengkang ke Yamaha pada awal musim MotoGP 2004. Ketika itu, dia dianggap membuat kesalahan lantaran motor Honda RC213V benar-benar dominan.

Ternyata, keputusan Rossi tepat. Dia malah menjadi juara dunia MotoGP secara beruntun pada 2004 dan 2005. Lalu, dua titel lain diraih pada 2008 dan 2009, hingga akhirnya pensiun pada 2001.

Ada satu momen di mana Rossi dikira menangis haru di pinggir lintasan usai menjadi juara dunia. Hal itu pun dibagikan oleh akun TikTok @intan.wrj_.

"Momen haru ketika Valentino Rossi berhasil menjawab keraguan semua orang yang saat itu selalu bertanya-tanya, bisakah dia menang tanpa Honda?" tulis akun tersebut di videonya.

Halaman:
1 2
