Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Sebelum Gabung Pramac Ducati, Franco Morbidelli Ingin Wujudkan Satu Mimpi Bersama Monster Energy Yamaha

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |00:06 WIB
Sebelum Gabung Pramac Ducati, Franco Morbidelli Ingin Wujudkan Satu Mimpi Bersama Monster Energy Yamaha
Franco Morbidelli ingin naik podium bersama Yamaha sebelum gabung Pramac Ducati (Foto: Yamaha Racing)
A
A
A

SEBELUM gabung Pramac Ducati, Franco Morbidelli ingin wujudkan satu mimpi bersama Monster Energy Yamaha. Pembalap asal Italia itu mengaku ingin mencapai podium sebelum meninggalkan tim pabrikan Yamaha tersebut.

Morbidelli tidak bisa berbicara banyak pada musim penuh keduanya bersama Yamaha pada MotoGP 2023 ini. Dia tidak bisa meraih podium dan kini hanya berada di posisi ke-13 klasemen sementara.

Franco Morbidelli

Di sisi lain, tim barunya untuk musim depan, Pramac Ducati, sedang apik-apiknya di MotoGP 2023 dengan Jorge Martin, yang berada dalam jalur perebutan gelar juara. Sementara Johann Zarco, baru-baru ini memenangkan balapan perdananya di kelas utama di Australia.

Oleh karena itu, Morbidelli sangat antusias bakal bergabung dengan tim satelit Ducati itu. Dia sangat senang melihat calon timnya tampil sangat apik musim ini.

“Antusiasnya cukup besar ketika saya menyadari bahwa saya akan mengendarai Ducati. Kemudian melihat tim masa depan saya menang dan menjadi tim teratas di klasemen tentu membuat saya sangat gembira,” kata Morbidelli dilansir dari Speedweek, Sabtu (4/11/2023).

Kendati demikian, rider asal Italia itu masih fokus untuk meraih hasil apik dengan tim pabrikan Iwata di musim ini. Dia masih bertekad untuk mendapatkan modium perdananya dengan Yamaha.

“Namun saya harus mengesampingkan hal itu dan tetap fokus pada situasi saat ini. Karena saya masih ingin meraih hasil bagus (dengan Yamaha),” jelas rider kelahiran Roma itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement