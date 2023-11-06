Sebelum Gabung Pramac Ducati, Franco Morbidelli Ingin Wujudkan Satu Mimpi Bersama Monster Energy Yamaha

SEBELUM gabung Pramac Ducati, Franco Morbidelli ingin wujudkan satu mimpi bersama Monster Energy Yamaha. Pembalap asal Italia itu mengaku ingin mencapai podium sebelum meninggalkan tim pabrikan Yamaha tersebut.

Morbidelli tidak bisa berbicara banyak pada musim penuh keduanya bersama Yamaha pada MotoGP 2023 ini. Dia tidak bisa meraih podium dan kini hanya berada di posisi ke-13 klasemen sementara.

Di sisi lain, tim barunya untuk musim depan, Pramac Ducati, sedang apik-apiknya di MotoGP 2023 dengan Jorge Martin, yang berada dalam jalur perebutan gelar juara. Sementara Johann Zarco, baru-baru ini memenangkan balapan perdananya di kelas utama di Australia.

Oleh karena itu, Morbidelli sangat antusias bakal bergabung dengan tim satelit Ducati itu. Dia sangat senang melihat calon timnya tampil sangat apik musim ini.

“Antusiasnya cukup besar ketika saya menyadari bahwa saya akan mengendarai Ducati. Kemudian melihat tim masa depan saya menang dan menjadi tim teratas di klasemen tentu membuat saya sangat gembira,” kata Morbidelli dilansir dari Speedweek, Sabtu (4/11/2023).

Kendati demikian, rider asal Italia itu masih fokus untuk meraih hasil apik dengan tim pabrikan Iwata di musim ini. Dia masih bertekad untuk mendapatkan modium perdananya dengan Yamaha.

“Namun saya harus mengesampingkan hal itu dan tetap fokus pada situasi saat ini. Karena saya masih ingin meraih hasil bagus (dengan Yamaha),” jelas rider kelahiran Roma itu.