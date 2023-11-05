Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Antusiasme Tinggi, Kualifikasi PON Biliar Diikuti hingga 295 Atlet!

Isty Maulidya , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |10:20 WIB
Antusiasme Tinggi, Kualifikasi PON Biliar Diikuti hingga 295 Atlet!
Hary Tanoesoedibjo kala membuka Kualifikasi PON Biliar. (Foto: Isty Maulidya/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

TANGERANG – Antusiasme tinggi terlihat dalam gelaran Kualifikasi PON XXI 2024 cabang olahraga biliar. Ada 295 atlet biliar yang mengikuti ajang itu.

Kualifikasi PON XXI 2024 sendiri diselenggarakan di Labewa Cue Sport, Kota Tangerang, mulai Sabtu 4 November 2023. Ajang itu akan berlangsung sampai 13 November 2023.

Hary Tanoesoedibjo. Foto: Isty Maulidya/MNC Portal Indonesia

Pada babak kualifikasi ini, 29 provinsi mengirimkan atlet terbaik mereka. Sementara itu, 4 provinsi akan langsung melaju ke PON XXI dan 4 lainnya memutuskan untuk tidak ikut.

"Babak kualifikasi ini diikuti oleh 295 atlet terdiri dari 250 atlet putra dan 45 atlet putri. Ada 29 provinsi yang berpartisipasi, dan ada 4 provinsi yang tidak ikut karena beberapa alasan,” ujar Ketua Panitia sekaligus Sekjen PB POBSI, Syafril Nasution.

“Tapi, peserta kali ini sudah menunjukkan antusiasme yang besar," lanjutnya.

Halaman:
1 2
