HOME SPORTS NETTING

Tembus 10 Besar Dunia, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Ingin Kejar 2 Pasangan Ganda Putra Terbaik Indonesia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |20:41 WIB
Tembus 10 Besar Dunia, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Ingin Kejar 2 Pasangan Ganda Putra Terbaik Indonesia
Bagas Maulana/Shohibul Fikri ingin kejar dua seniornya dalam ranking BWF (Foto: PBSI)
A
A
A

TEMBUS 10 besar dunia, Bagas Maulana/Shohibul Fikri ingin kejar dua pasangan ganda putra terbaik di dunia, yaitu Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Rian Ardianto.

Bagas/Fikri tampil memukau dalam dua turnamen terakhirnya di Denmark Open dan French Open 2023. Dalam dua ajang yang dihelat di Eropa tersebut, mereka sukses mencapai final. Hanya sayangnya gagal menjadi juara.

Bagas Maulana/Shohibul Fikri

Imbas kesuksesan tersebut, Bagas/Fikri kini masuk ke 10 besar dunia. Namun, mereka tidak ingin terlena. Hal tersebut justru membuat mereka semakin termotivasi.

Pasangan yang dijuluki Bakri tersebut ingin mencapai hasil lebih. Bagas/Fikri termotivasi untuk mengejar dua pasangan seniornya yang saat ini rankingnya masih di atas mereka.

Ranking terdekat dari Bagas/Fikri adalah Mohammad Ahsan/Hendra. Daddies -julukan Ahsan/Hendra- saat ini menempati peringkat sembilan dunia. Sedangkan di posisi empat dunia ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

