Berkat Jorge Martin, Gino Borsoi Tak Sangka Pramac Ducati Bisa Berpeluang Juarai MotoGP 2023

MONAKO – Pramac Ducati tengah menjalani musim terbaiknya di MotoGP 2023. Bagaimana tidak, berkat penampilan apik Jorge Martin, kini Pramac Ducati berpeluang besar meraih gelar juara MotoGP 2023.

Melihat hal tersebut, Kepala Tim Pramac Ducati, Gino Borsoi mengaku tidak menyangka hal seperti itu bisa tercipta. Ia menilai apa yang tengah diperjuangkan tim satelit Ducati tersebut bak mimpi.

Ya, wajar memang Borsoi berkata seperti itu. Sebab untuk pertama kalinya dalam era MotoGP, Pramac Ducati, yang merupakan tim satelit berada dalam jalur perebutan gelar juara kelas utama. Pasalnya, Martin tampil sensasional sepanjang musim 2023 dengan mengumpulkan empat kemenangan dan delapan podium balapan utama.

Pembalap asal Spanyol itu juga sukses menyapu bersih sprint dan balapan utama dalam empat seri sekaligus, yakni di MotoGP Jerman, San Marino, Jepang dan Thailand 2023. Alhasil, kini dia telah menorehkan 376 poin, selisih 13 poin saja dari Francesco Bagnaia, yang duduk di puncak klasemen. Dengan tiga seri tersisa, tentunya peluangnya untuk juara musim ini masih sangat terbuka lebar.

Sementara rekan setimnya, Johann Zarco duduk di peringkat enam klasemen dengan raihan 194 poin. Dia sukses naik podium lima kali, di mana dia berhasil meraih kemenangan perdananya di MotoGP dalam balapan utama di Sirkuit Phillip Island, Australia.

Performa apik Martin dan Zarco di musim ini pun membuat Pramac Ducati memimpin klasemen tim MotoGP 2023 dengan koleksi 570 poin, unggul 96 poin dari Mooney VR46 Ducati, yang membuntuti di posisi kedua. Kondisi itu pun membuat tim milik Paolo Campinoti itu berpeluang besar untuk menjadi juara di klasemen tim tahun ini.