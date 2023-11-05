Gara-Gara Hal Ini, Bos Pramac Ducati Yakin Jorge Martin Mampu Kalahkan Francesco Bagnaia dalam Perebutan Gelar MotoGP 2023

MONAKO – Kepala Tim Pramac Ducati, Gino Borsoi percaya diri pembalapnya, Jorge Martin mampu menjadi juaraa dunia MotoGP 2023. Pasalnya ia melihat Martin memiliki segalanya untuk bisa mengalahkan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023.

Martinator -julukan Martin- tampil luar biasa pada seri terakhir di MotoGP Thailand 2023 akhir pekan lalu. Untuk keempat kalinya musim ini, dia sukses menyapu bersih sprint dan balapan utama dengan kemenangan setelah berhasil melakukannya di Jerman, San Marino dan Jepang.

Hasil tersebut pun membawa Martin memangkas jarak dari sang pemuncak klasemen, Francesco Bagnaia. Dengan torehan 376 poin, kini rider asal Spanyol itu hanya terpaut 13 poin saja dari sang juara bertahan.

Kehebatan Martin membuat Pramac Ducati, yang merupakan tim satelit, untuk pertama kalinya dalam era MotoGP, berada dalam jalur perebutan gelar juara. Dengan tiga seri tersisa di Malaysia, Qatar dan dan Valencia, peluang mereka untuk merebut titel dari Pecco -sapaan Bagnaia- jelas masih terbuka lebar.

Borsoi pun menegaskan bahwa Martin beserta timnya sudah siap untuk bertarung untuk berebut gelar juara MotoGP 2023. Sebab, dia percaya diri sang pembalap punya segalanya untuk membantunya merengkuh titel perdananya di kelas utama.

“Saya pikir Jorge jelas merupakan salah satu pembalap tercepat di lintasan saat ini. Dia menunjukkan kecepatan luar biasa. Dia siap bertarung, kami siap bertarung,” kata Borsoi dilansir dari Speedweek, Minggu (5/11/2023).