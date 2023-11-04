Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kualifikasi PON 2024 Cabor Biliar Resmi Dibuka, Hary Tanoesoedibjo Ikut Jajal Arena Pertandingan

Isty Maulidya , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |22:01 WIB
Kualifikasi PON 2024 Cabor Biliar Resmi Dibuka, Hary Tanoesoedibjo Ikut Jajal Arena Pertandingan
Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, ikut menjajal arena kualifikasi PON 2024 (Foto: MPI/Isty Maulidya)
A
A
A

TANGERANG - Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, membuka babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) cabang olahraga biliar secara resmi pada Sabtu (4/11/2023). Tak hanya itu, dia ikut menjajal arena pertandingan.

Kualifikasi PON Biliar

Laga kualifikasi ini digelar Labewa Cue Sport, Kota Tangerang, Banten, sampai 13 November 2023. Selain Hary Tanoe, hadir juga Wakil Ketua Umum PB POBSI Syafril Nasution, dan Sekretaris Umum (Sekum) KONI Provinsi Banten Koswara Poerwasasmita.

Hary Tanoe juga menyempatkan diri untuk menjajal langsung meja biliar untuk babak kualifikasi dan berinteraksi dengan para atlet. Keriuhan menggema begitu Hary Tanoe ikut bermain dan langsung mencetak angka.

"Saya rasa persiapannya cukup baik, meja tadi ada 3 ruangan yang disiapkan dengan 57 meja," ujar Hary kepada awak media, Sabtu (4/11/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
