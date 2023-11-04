Kualifikasi PON 2024 Cabor Biliar Resmi Dibuka, Hary Tanoesoedibjo Ikut Jajal Arena Pertandingan

TANGERANG - Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, membuka babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) cabang olahraga biliar secara resmi pada Sabtu (4/11/2023). Tak hanya itu, dia ikut menjajal arena pertandingan.

Laga kualifikasi ini digelar Labewa Cue Sport, Kota Tangerang, Banten, sampai 13 November 2023. Selain Hary Tanoe, hadir juga Wakil Ketua Umum PB POBSI Syafril Nasution, dan Sekretaris Umum (Sekum) KONI Provinsi Banten Koswara Poerwasasmita.

Hary Tanoe juga menyempatkan diri untuk menjajal langsung meja biliar untuk babak kualifikasi dan berinteraksi dengan para atlet. Keriuhan menggema begitu Hary Tanoe ikut bermain dan langsung mencetak angka.

"Saya rasa persiapannya cukup baik, meja tadi ada 3 ruangan yang disiapkan dengan 57 meja," ujar Hary kepada awak media, Sabtu (4/11/2023).