Gara-Gara Ini, Chiharu Shida dan Apriyani Rahayu Jadi Sorotan!

CHIHARU Shida dan Apriyani Rahayu menjadi sorotan karena sering tersenyum di lapangan. Tak hanya sekali, kedua pebulu tangkis internasional tersebut sering memperlihatkan senyumnya di lapangan pada berbagai momen.

Chiharu Shida dan Apriyani Rahayu merupakan dua pebulu tangkis top dunia di nomor ganda putri. Nami Matsuyama/Chiharu Shida merupakan pasangan terbaik nomor lima dunia.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia berada tepat di belakang mereka, yaitu urutan keenam dunia dalam ranking BWF. Ada kesamaan menarik di antara keduanya yang sering terlihat di lapangan.

Apriyani dikenal sebagai sosok yang murah senyum di lapangan. Terlepas dari apa yang terjadi, entah meraih atau kehilangan poin, senyumnya sering terlihat merekah.

Begitupun dengan Chiharu Shida. Pebulu tangkis asal Jepang ini juga tidak segan untuk tetap tersenyum di lapangan terlepas dari apa pun yang terjadi kepadanya, entah mendapatkan atau kehilangan poin.