Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gara-Gara Ini, Chiharu Shida dan Apriyani Rahayu Jadi Sorotan!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |08:28 WIB
Gara-Gara Ini, Chiharu Shida dan Apriyani Rahayu Jadi Sorotan!
Chiharu Shida (kanan) kerap melempar senyum di lapangan layaknya Apriyani Rahayu (Foto: BWF)
A
A
A

CHIHARU Shida dan Apriyani Rahayu menjadi sorotan karena sering tersenyum di lapangan. Tak hanya sekali, kedua pebulu tangkis internasional tersebut sering memperlihatkan senyumnya di lapangan pada berbagai momen.

Chiharu Shida dan Apriyani Rahayu merupakan dua pebulu tangkis top dunia di nomor ganda putri. Nami Matsuyama/Chiharu Shida merupakan pasangan terbaik nomor lima dunia.

Chiharu Shida

Apriyani Rahayu/Siti Fadia berada tepat di belakang mereka, yaitu urutan keenam dunia dalam ranking BWF. Ada kesamaan menarik di antara keduanya yang sering terlihat di lapangan.

Apriyani dikenal sebagai sosok yang murah senyum di lapangan. Terlepas dari apa yang terjadi, entah meraih atau kehilangan poin, senyumnya sering terlihat merekah.

Begitupun dengan Chiharu Shida. Pebulu tangkis asal Jepang ini juga tidak segan untuk tetap tersenyum di lapangan terlepas dari apa pun yang terjadi kepadanya, entah mendapatkan atau kehilangan poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183952/rian_agung_bersama_mohammad_ahsan-peKu_large.jpg
Kisah Hijrah Rian Agung Saputro: dari Rekan Mohammad Ahsan hingga Jadi Inspirasi Ketaatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183945/gronya_somerville-sh2t_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Gronya Somerville, Bidadari Lapangan dengan Darah Bangsawan yang Terpikat Budaya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183936/putra_erwiansyah_bersama_daniel_edgar-jfek_large.jpg
Hasil Lengkap Final Indonesia International Challenge 2025: Putra/Daniel Juara, Merah-Putih Borong 4 Gelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183844/huang_yaqiong-98Oe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Sukses Lewati Gelar Marcus/Kevin di Indonesia Masters
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183819/anthony_sinisuka_ginting-Yoe9_large.jpg
Kisah Menyentuh Anthony Ginting, Mundur dari Australia Open 2025 demi Fokus Dampingi Istri Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183539/jonatan_christie_bersama_shania_junianatha-ioRn_large.jpg
Kisah Lucu Jonatan Christie: Tertangkap Basah Lirik Chiharu Shida, Langsung Ketahuan sang Istri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement